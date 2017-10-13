قياديان بـ”حماس″ يصلان غزة بعد زيارة للقاهرة تخللها توقيع اتفاق المصالحة

“القدس العربي” – (وكالات): وصل قياديان في حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، اليوم الجمعة، قطاع غزة بعد زيارة للعاصمة المصرية القاهرة دامت أربعة أيام، جرى خلالها التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة “فتح”.

وقال هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة، إن يحيى السنوار، قائد “حماس″ في غزة، ونائبه خليل الحية، وصلا اليوم، من القاهرة عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر جنوبي القطاع.

وغادر القياديان غزة الاثنين الماضي، للمشاركة في اجتماعات المصالحة الفلسطينية بين وفدي “حماس″ و”فتح” التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث إنهاء الانقسام وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في القطاع.

وأمس الخميس، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″ في القاهرة على اتفاق المصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار عام 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر/تشرين ثاني القادم، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.