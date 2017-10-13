الممثل العالمي إدواردو يانز يصفع مراسلا أمام عدسات الكاميرا -(فيديو)

لندن – “القدس العربي” :

في فعل أدين بشكل واسع من قبل النجوم، قام الممثل المكسيكي إدواردو يانز بصفع مراسل صحافيعلى السجادة الحمراء في هوليوود.

ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن المراسل سأله فقط عن ابنه، فاستفزه السؤال فضربه أمام عدسات الكاميرا.

وذكرت الصحيفة أن المراسل باكو فنتيس، سأل الممثل المعروف، عن سبب إنشاء ابنه صفحة على الإنترنت لجمع المال بعد تحطم سيارته بدلا من شرائها من مال أبيه، فغضب الممثل وصفع المراسل بشكل شرس. وقال للمراسل، لم لا تساعده أنت إذا كنت مهتما.

لكن الممثل عاد وكتب تغريده على “تويتر” أعتذر بها من جمهوره، وقال إنه لا يحب بيع حياته وجعلها عرضة للإعلام.

ومن المعروف أن الممثل المكسيكي لديه تاريخ سيئ مع الصحافيين.