بيع نصف سيجار دخنه تشرشل بـ 12 ألف دولار

لندن – “القدس العربي” :

لن تصدقوا، بيع نصف سيجار فقط بـ 12 ألف دولار. سيجار استخدم مرة واحدة ولم يكمله رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.

ووفق صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن تشرشل دخن هذا السيجار من نوع “هافانا” في رحلة إلى باريس في عام 1947 وبيع عبر الإنترنت في مزاد وصل سعره إلى 12 ألف دولار.

ونقلت الصحيفة عن قائمين على مزاد في بوسطن، إن شخصا يحب التحقق من بالم بيتش اشترى السيجار الذي يصل طوله إلى 4 بوصات.

وأكدت الشركة المعلنة للمزاد، أن تشرشل دخن السيجار في مطار “لو بورجيه”. وأن الطيار البريطاني ويليام تيرنر، احتفظ بالسيجار.

والسير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل، هو رئيس وزراء المملكة المتحدة مبين عامي 1940 – 1945 (إبان الحرب العالمية الثانية). وفي عام 1951 تولى تشرشل المنصب ذاته إلى عام 1955. يُعد تشرشل أحد أشهر القادة السياسيين الذين برزوا على الساحة السياسية خلال الحروب التي اندلعت في القرن العشرين. قضى تشرشل سنوات حياته الأولى ضابطًا بالجيش البريطاني، ومؤرخًا، وكاتبًا.