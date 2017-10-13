كلوب: زمن ليفربول الجميل لن يعود مُجددًا

“القدس العربي” : بعث المدير الفني لليفربول يورغن كلوب رسالة مُحبطة للجماهير، مفادها أن زمن احتكار الألقاب لن يعود مرة أخرى، لاعتقاده بأن المنافسة في الوقت الحالي أقوى وأشرس من المنافسة في حقبة السبعينات والثمانيات، التي هيمن خلالها الريدز على البطولات المحلية وكذلك القارية.

وقبل الموقعة المُرتقبة التي ستجمع ليفربول بمانشستر يونايتد على ملعب “أنفيلد روود” ظهر السبت، سُئل المدرب الألماني عن تقييمه لنفسه بعد مرور عامين على توليه القيادة خلفًا للمدرب الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز، فأجاب “لقد استمتعت بكل ثانية هنا. إن الأجواء في هذا النادي لا تُصدق، رغم أن مهمة تدريب ليفربول ليست سهلة على الإطلاق”.

وتابع “هل يُمكن أن نفوز بكل البطولات؟ لست متأكد. هل قدمنا مستوى جيد الموسم الماضي؟ أعتقد أننا فعلنا ذلك ونقوم بعمل أفضل هذا الموسم، لكننا لم نحصل على النتائج التي نُريدها، وهذا لا يعني أننا سنتوقف، بالعكس سنواصل المضي قدمًا لتحقيق أهدافنا، عندما تسلمت المهمة كان الفريق يمر بظروف صعبة للغاية، أنا لا أقول إنني مدرب مثالي، لكني بذلت مجهودًا كبيرًا لبناء هذا الفريق”.

في الوقت ذاته، اكتفى بالإشارة إلى أن الأمور تسير على ما يرام، لكنه لا يضمن الهيمنة على البطولات، قائلاً “ما زالت أعتقد أننا لم نصل لـ 100% من مستوانا الذي نبحث عنه، لكني أرى أننا نسير على الطريق الصحيح وسوف ننجح، وهذا لا يعني أننا سنعود للزمن القديم. إن الهيمنة على الدوري لمدة 20 عامًا لن تعود مُجددًا، مهمتنا التركيز على عملنا في هذه اللحظة والقتال على كل نقطة”.

وسيخوض ليفربول قمة الأسبوع الثامن للدوري الإنكليزي الممتاز، وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة، على بعد سبع نقاط كاملة من ضيفه الذي يُشارك المان سيتي الصدارة، ولكل منهما 19 نقطة.