محكمة هندية تؤكد ضرورة التوازن بين حقوق الإنسان والأمن في مسألة الروهينغا

“القدس العربي” – (وكالات): طالبت المحكمة العليا الهندية اليوم الجمعة، الحكومة بتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن الوطني، عندما يتعلق الأمر بترحيل اللاجئين الروهينغا.

وقال براشانت بوشان المحامي الذي يمثل مقدمي الالتماسات، إن المحكمة التي كانت تستمع إلى طلبات لاجئين من الروهينجا ضد خطة الحكومة لترحيلهم، أرجأت جلسات الاستماع إلى 21 نوفمبر/تشرين الأول المقبل ، قائلة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى شهادات مطولة.

وقالت المحكمة إنه إذا كان هناك أي تحرك لترحيل اللاجئين أثناء نظر القضية، فإنه بإمكان الملتمسين اللجوء للمحكمة لمساعدتهم، وذلك وفقا لما ذكره بوشان.

وأضاف بوشان:” إن المحكمة قالت إن قضايا الأمن الوطني يجب أن تكون متوازنة مع حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص،وكثير منهم من النساء والأطفال والمسنين”.

ويعيش أكثر من 40 ألف من مسلمي الروهينغا في الهند.

وقد عبر معظمهم إلى البلاد عقب أعمال شغب واسعة النطاق في ولاية راخين بميانمار ذات الأغلبية البوذية في عام 2012.

وقالت الحكومة الهندية إن الروهينجا المتواجدين على أراضيها “مهاجرون غير شرعيين” وإنها تلقت معلومات استخباراتية تربط بعض مسلمي الروهينجا بتنظيم داعش الإرهابي، مما يجعلهم يمثلون “تهديدا أمنيا خطيرا”.

وقال المحامون الذين يدعمون مقدمي الالتماسات إن خطة الترحيل تتنافى مع الدستور الهندي والالتزامات الدولية، فيما قللت الحكومة من دور المحكمة فى نظر الالتماس، نظراً لأن الهند لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.

وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنه بينما كانت هناك اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي والعملي، إلا أنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل الحقوق التي يكفلها الدستور مثل الحق في الحياة والعيش بكرامة.