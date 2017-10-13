يسرا تحقق 4 ملايين مشاهدة لأغنيتها في يومين فقط

لندن -”القدس العربي”:

تثبت الممثلة المصرية يسرا تألقها على الدوام. ففي تجاربها الدائمة حيوية ونشاط، يميزانها عن باقي ممثلات جيلها. وبعد إطلاقها أغنيتها الجديدة على طريقة “الديو”، حققت أغنية “3 دقات”، 4 ملايين مشاهدة، ويعد رقما كبيرا في صناعة ومتابعة الأغنية.

وتناقل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الكليب الذي لاقى نجاحا واسعا، نظرا إلى الطريقة التي صور بها والتركيز على الغناء والرقص وإضفاء الأجواء الفرحة عليه، حيث شارك فيه نجوم معروفون، على رأسهم شيرين رضا وسلمى أبو ضيف، جميلة عوض، وأحمد مالك.