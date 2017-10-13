طيار حربي سوري يعود لبلاده بعد احتجازه في تركيا بتهمة التجسس

“القدس العربي” – (وكالات): ذكر تلفزيون النظام السوري أن الطيار محمد صفهان الذي احتجزته السلطات التركية بعد تحطم طائرته في جنوب تركيا في مارس/ آذار عاد إلى سوريا بعد أن أطلقت محكمة تركية سراحه اليوم الجمعة.

ويحاكم صفهان في تركيا بتهمة التجسس وانتهاك أمن الحدود بعد تحطم طائرته المقاتلة في إقليم خطاي الحدودي التركي. وعثر عليه فريق بحث حيث نقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج ثم احتجز.

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم الجمعة إن محكمة جنائية في خطاي أطلقت سراح الطيار لكن الإجراءات القانونية مازالت مستمرة.

وبعد عدة ساعات ذكر التلفزيون السوري أن صفهان أعيد إلى سوريا مشيرا إلى أن عودته كانت نتيجة محاولات دؤوبة وجهود مكثفة.

وقال أنيل جواهر جان محامي صفهان إنه لم يتضح بعد إن كان الطيار السوري سيعود إلى تركيا لمحاكمته التي تحدد لها يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف جان “نأمل أن يساعد الإفراج عن صفهان في إعادة بناء جسور الصداقة بين سوريا وتركيا”.