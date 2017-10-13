انتعاشه مثالية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ستوك

“القدس العربي”: على عكس كل التوقعات، أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عودة مهاجمه الأرجنتيني سيرخير أغويرو أمام ستوك سيتي في مباراة الغد، التي سيستضيفها ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإنكليزي الممتاز الذي يتصدره السكاي بلوز.

وكان الدولي الأرجنتيني قد تعرض لحادث سيارة قبل أسبوعين، وتحديدًا أثناء عودته من العاصمة الهولندية “أمستردام” في ليلة مواجهة تشيلسي على ملعبه “ستامفورد بريدج”، التي انتهت بهدف البلجيكي كيفن دي بروين، وعلى إثرها أصيب بكسر في أحد ضلوعه، وقيل إن فترة غيابه ستمتد لأكثر من شهر.

ورغم أن الحادث لم يمر عليه أكثر من 15 يومًا، إلا أن صاحب الـ 29عامًا فاجأ الجميع بعودة مُذهلة، وصلت لحد التعافي من الإصابة قبل أربعة أسابيع كاملة من الوقت المُحدد، تجلت في مشاركته في تدريبات اليوم بكل قوة، على أمل أن يُسجل حضوره في مباراة الغد، ولو من على مقاعد البدلاء.

وتأكيدًا على عودة أغويرو قبل الموعد المُحدد، قال غوارديولا للصحفيين “لقد شارك في حصة تدريبية كاملة وقام بعمل أكثر من رائع، لذلك ربما يعود في مباراة الغد. ربما ليس لائقًا بنسبة 100% من الناحية البدنية، لكننا سعداء للغاية بعودة السريعة للتدريبات”.

ويحتاج القادم من أتليتكو مدريد عام 2011 لهدفين فقط، ليرفع رصيد أهدافه مع مانشستر سيتي لـ 178 هدفًا، ويُصبح الهداف التاريخي للنادي على حساب الأسطورة إريك بروك، الذي يعتلي صدارة هدافي النادي بـ 177 هدفًا، منذ اعتزاله اللعبة مطلع أربعينيات القرن الماضي.