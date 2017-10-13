مدرب برشلونة يتغزل بمهاجمه الأرجنتيني “ميسي”

“القدس العربي”-(وكالات): أشاد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بمهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورأى أنه “أفضل لاعب كرة القدم على مستوى العالم”.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال فالفيردي “لا يسعني القول إلا أنه الأفضل في العالم وبلا أي منازع، إنه قادر على صنع أي شيء في العالم، ما فعله مع المنتخب الأرجنتيني مُبهر للغاية”.

وأضاف “ميسي لاعب فريد من نوعه، من يستطيع التحكم بالمباريات مثلما يريد هو لاعب يعتبر فريداً من نوعه”.

وتابع “ميسي أفضل لاعب في العالم ليس لأنه قدم مباراة مميزة مع الأرجنتين وساهم في تأهلها للمونديال الروسي، بل لأنه مستمر في هذا الأداء العظيم يوماً بعد يوم”.

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني (الليغا) غدًا السبت، قال “أتليتكو يلعب بطريقة صعبة دفاعياً، يلعب بدفاع متأخر جداً، لدرجة أنك قد لا تستطيع مشاهدة مرماهم”.

وأضاف “حققنا انتصارات متتالية ومذهلة في الليغا، ولكن أتليتكو خصم صعب سيجعلنا نعرف مدى نجاحنا”.

ويحل برشلونة غدًا السبت ضيفًا على أتليتكو مدريد في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني (الليغا)، ويتصدر الفريق الكتالوني الترتيب برصيد 21 نقطة.