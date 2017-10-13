إدانة أممية لحملات قمع المثليين في مصر وأذربيجان وإندونيسيا

“القدس العربي”- (وكالات): قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن أذربيجان ومصر وإندونيسيا اعتقلت ظلما عشرات الأشخاص في الأسابيع الماضية في حملات ضد المثليين حيث تعرض كثير منهم لإساءة المعاملة خلال احتجازهم.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “اعتقال أو احتجاز أشخاص على أساس ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة أو على أساس الجنس هو بطبيعته عمل تعسفي وينتهك القانون الدولي”.

وأضاف أن أكثر من 80 من المثليين من الجنسين والمتحولين جنسيا اعتقلوا في أذربيجان منذ منتصف سبتمبر/ أيلول وإن الأمم المتحدة تلقت تقارير تزعم أن بعضهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية وقص الشعر قسرا وغير ذلك من صنوف الإذلال الأخرى بهدف إرغامهم على إدانة أنفسهم قبل الإفراج عنهم.

ولم تدل السلطات في باكو بأي تعليق.

وقال كولفيل إن أكثر من 50 شخصا ألقي القبض عليهم في مصر في أوسع حملة على المثليين في البلاد بعد إظهار نادر لدعم حقوق المثليين خلال حفل موسيقي.

وأضاف أن هناك تقارير تزعم أن ضباط شرطة أوقعوا بالبعض منهم من خلال صفحات المواعدة على الإنترنت. وتابع أن 10 على الأقل صدرت عليهم أحكام بالسجن بين سنة و6 سنوات.

وأشار المتحدث إلى إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصا في ناد صحي في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، يوم الجمعة الماضي. وأضاف أن 4 رجال وامرأة وجهت لهم تهم بمقتضى قانون الإباحية المعمول به في البلاد والذي يتم بمقتضاه اعتقال المثليين.