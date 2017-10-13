هنية يطلع أمير قطر على اتفاق المصالحة الفلسطينية

“القدس العربي” – (وكالات): هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، اليوم الجمعة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاطلاعه على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي جرى توقيعه أمس الخميس، برعاية مصرية بالقاهرة.

وقال هنية في بيان أصدره مكتبه اليوم، إن”حماس″ حريصة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه والالتزام به”.

ووفق البيان، استحضر هنية الجهود القطرية في السنوات الماضية ومحاولات الدوحة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي ينتظرها الأشقاء والأصدقاء.

ونقل البيان عن أمير قطر، تأكيده موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وأنه يرحب ويدعم اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصر في إطار دورها المحوري للقضية الفلسطينية.

وقال أمير قطر ، بحسب البيان إن بلاده “مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم ما يخفف عن معاناته وخاصة في الجانب الإنساني”.

وعبر أمير قطر، عن أمانيه أن “تتواصل خطوات المصالحة بنجاح حتى تصل إلى هدفها المنشود”.

وأمس الخميس، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″ في القاهرة على اتفاق المصالحة بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر/تشرين ثاني القادم، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.