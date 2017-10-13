فضائح التحرش الجنسي تنتقل إلى “أمازون”

لندن – “القدس العربي”:

من الواضح ان فضائح التحرش الجنسي متواصلة وفي أكثر من مكان وشركة معروفة. ووفق صحيفة “واشنطن بوست” فإن الفضائح الجنسية انتقلت من “هوليوود” إلى شركة “أمازون”. إذ أعلنت الشركةعن تعليق عمل رئيس “أمازون ستوديوز″، روي برايس، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

ونقلت الصحيفة عن إيسا هاكيت، اتهامها للمدير بالتحرش الجنسي بها، عن طريق إبداء تعليقات وصفتها بـ “الصادمة”. وقالت إنهما كانا يستقلان سيارة أجرة حين حاول أن يعرض عليها شيئا جنسيا، وألقى عبارة جنسية في أذنها بصوت عال خلال حفلة.