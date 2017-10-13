روسيا ستبدأ استيراد الطماطم التركية بشكل تدريجي

“القدس العربي”- (وكالات): قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، إن بلاده ستبدأ باستيراد الطماطم من تركيا تدريجيا، دون إلحاق الضرر في الإنتاج المحلي لهذا المنتج.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به دفوركوفيتش، اليوم الجمعة، في إطار زيارته إلى مدينة فورونيغ جنوب غربي البلاد، أوضح فيها أن روسيا لا تختلف مع تركيا في تجارة المنتجات الزراعية.

وأشار نائب رئيس الحكومة الروسية، إلى مواصلة بلاده المباحثات مع المسؤولين الأتراك بشكل منتظم.

واعتبر أن وضع الحكومة التركية شرط موافقة قنصلية أو ملحقها التجاري في روسيا، حيال استيراد المنتجات الروسية، لا يشكل مشكلة جديدة بالنسبة لهم.

وأضاف “أعتقد أنه ينبغي اتخاذ خطوات ملموسة حيال مادة الطماطم، وسنبدأ في استيراد الطماطم التركية بكيمات محدودة دون إلحاق الضرر بالمنتجين الروس لهذا المنتج”.

جدير بالذكر أن وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، قال في تصريح سابق له إن بلاده ستضع اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على بعض المنتجات الزراعية الروسية المستوردة شرط موافقة قنصلية أو ملحقها التجاري في روسيا قبل استيرادها.

ويشمل قرار فرض الموافقة منتجات مثل القمح، وزيت عباد الشمس الخام، والذرة، والبازلاء.

ومطلع أكتوبر الجاري قال دفوركوفيتش، إنّ وزارة الزراعة في بلاده طلبت إذناً لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية.

وأضاف أن حكومة بلاده تلقت اقتراحا من وزارة الزراعية يتضمن استيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية سنوياً، على أن يكون هذا الاستيراد خارج موسم حصاد الطماطم في روسيا.

ورغم تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة عقب التوتر على خلفية إسقاط مقاتلة روسية اخترقت الأجواء التركية عام 2015، إلا أن روسيا ما تزال تفرض قيودا على استيراد الطماطم من تركيا.