كونتي يضع حدا لشائعات رحيله عن تشيلسي  

“القدس العربي”: وضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حدًا للشائعات، التي تنهش في ظهره منذ تصريحاته الأخيرة، التي كشف خلالها عن اشتياقه للعودة إلى الوطن، وكم هي الحياة صعبة بعيدًا عن الأهل والأصدقاء، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد على الإطلاق، إظهار نيته لمغادرة ناديه تشيلسي في الوقت الحالي.

وتعهد مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، بالبقاء مع أسود غرب لندن حتى نهاية عقده الممتد حتى منتصف عام 2019، ليُغلق باب الشائعات التي تتكهن حول مستقبله، على الأقل طوال فترة عقده مع النادي، مُعتبرًا ما جاء على لسانه في إحدى المقابلات الصحفية، مُجرد ترجمة خاطئة، كما قال بالنص في حديثه مع صحيفة ميرور.

وأضاف “قلت بالحرف أنه في يوم من الأيام سأعود إلى وطني. لكن الجميع يعرف منصبي وأين أعمل، لدي عقد مع تشيلسي لعامين آخرين، ودائمًا أقول إنني سعيد بالعمل مع هذا النادي واللاعبين، وكما تشاهدون … لدي علاقة جيدة جدًا بالجماهير، لذلك لا أرى سببًا يجعلني أفكر في ترك تشيلسي”.

وختم “عائلتي معي هنا وليست في إيطاليا، وابنتي تذهب إلى المدرسة في لندن، وهذا يُثبت للجميع أنني لا أفكر في الرحيل، وبطبيعة الحال كل مدرب يرغب في الاستمرار مع فريقه لأطول فترة ممكنة، خاصة عندما يبدأ مرحلة بناء الفريق، وهذا بالضبط ما يحدث معي الآن، فأنا بحاجة لوقت أكثر في تشيلسي، وكما قلت لا يوجد سبب يمنعني من الرحيل قبل انتهاء عقدي”.

وكان كونتي قد تولى تدريب تشيلسي في صيف 2016 بعد انتهاء فترة المدرب الهولندي المؤقت جوس هيدينك، وفي موسمه الأول استطاع أن يقود الفريق للفوز بلقب الدوري، رغم أنه لم يكن ضمن المرشحين بعد موسم 2015-2016 الكارثي.

غير أنه كان غاب قوسين أو أدنى من معادلة إنجاز مواطنه كارلو أنشيلوتي بالحصول على الثنائي البريميرليغ وكأس إنكلترا في موسم واحد، لولا خسارته أمام أرسنال في نهائي ويمبلي بنتيجة 2-1، والآن يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر مانشستر سيتي بست نقاط كاملة.