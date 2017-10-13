غوتيريش يهنئ الرئيس الفلسطيني على اتفاق المصالحة وفرنسا ترحب

“القدس العربي”- (وكالات): هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الاتفاق الذي تم توقيعه بين حركتي فتح وحماس، الخميس، في القاهرة.

وفي اتصال هاتفي أعرب غوتيريش عن تفاؤله بشأن التقدم الأخير المتعلق بالسماح للحكومة الفلسطينية بتولي مسؤولياتها في غزة، كما رحب بجهود مصر للتوصل إلى هذا الهدف.

وشدد غوتيريش على الحاجة المستمرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة على وجه السرعة، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء وتحسين الحركة من وإلى القطاع.

وجدد الأمين العام التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لمواصلة العمل مع السلطات الفلسطينية والمنطقة لدعم تولي الحكومة لمسؤولياتها في غزة.

وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، باتفاق المصالحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاتفاق بين فتح وحماس، سيمكّن الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها كاملة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من شأن الاتفاق تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة وضمان الأمن في المنطقة.

ووصفت الاتفاق بأنه “خطوة إلى الأمام من حيث المصالحة بين المجموعات الفلسطينية”.

وأمس الخميس، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، على اتفاق المصالحة، بحضور مدير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.