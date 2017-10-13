زعيمة ميانمار تحدد ملامح خطة إغاثة لإنهاء أزمة الروهينغا

“القدس العربي” – (وكالات): حددت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي ملامح خطط لمشروع إغاثة إنسانية جديد بهدف مساعدة ولاية راخين لتتحول إلى منطقة متطورة وسلمية فيما وصفه مستشار مقرب منها بأنه يظهر عزمها على مواجهة أزمة اللاجئين في البلاد.

وقالت سو كي في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس الخميس إنها ستدعو منظمات إغاثة وقادة أعمال وقادة في المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نزع فتيل العنف الذي تسبب في فرار 536 ألفا من المسلمين الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلادش على مدى الشهرين الماضيين.

وقال المستشار الذي أبلغ الصحفيين عن الأمر عبر الهاتف لكنه طلب عدم ذكر اسمه “ما هي مهتمة به هو كيفية إصلاح ذلك كيفية… منح الحكومة المدنية مقابل الجيش سلطة توصيل المساعدات والمصالحة وإعادة البناء… تلك مهمة حددتها بنفسها”.

وفي خطابها قالت سو كي إن الحكومة قد لا تكون قوية لكنه تأمل في أن قوة وكرم الناس سيحول المبادرة التي ستطلق يوم الأحد إلى “علامة” في تاريخ ميانمار.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن سو كي لتأكيد تصريحات مستشارها لكن خبيرين بارزين في ميانمار أكدا لرويترز أن المستشار مقرب منها.