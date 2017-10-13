مستوطنون يسرقون ثمار 300 شجرة زيتون في نابلس

“القدس العربي”- (وكالات): سرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، ثمار أكثر من 300 شجرة زيتون في بلدتي قريوت وعورتا، جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال جبريل صادق، من سكان بلدة قريوت، إنه تفاجأ بنحو 50 مستوطناً يقومون بتكسير أغصان شجر الزيتون في أرضه، وسرقة ثمارها.

وأضاف أن المستوطنين حين شاهدوه فرّوا عائدين إلى مستوطنة “راحيل” القريبة من البلدة، بعد أن اعتدوا على نحو 300 شجرة زيتون وسرقوا ثمارها.

وأوضح أن اعتداءات المستوطنين مستمرة ومتصاعدة في هذه المنطقة، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.

وعادة يبدأ موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

يذكر أن مستوطنين من مستوطنة “ايتمار” سرقوا ثمار 120 شجرة زيتون في بلدة عورتا القريبة من المستوطنة، شرقي نابلس، بحسب تصريح صحفي لمسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، غسان دغلس.

ويقطن حول مدينة نابلس نحو 40 ألف مستوطن، في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية، ويشنون هجمات متكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم.