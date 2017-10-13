الجيش اليمني يعلن مقتل 10 “حوثيين” في قصف مدفعي شرقي البلاد

“القدس العربي” – (وكالات): أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل عشرة من مسلحي جماعة “الحوثي” وحلفاؤها، في قصف مدفعي بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب شرقي البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، عن مراسله في جبهة صرواح، “أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تجمعاً للمليشيا (في إشارة إلى مسلحي الحوثي وحلفاؤهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، غرب تبة المطار بصرواح”.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل عشرة من مسلحي الحوثي وحلفاؤهم من قوات صالح، وإصابة آخرين، لم يحدد عددهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من الحوثيين بشأن ما ذكره الجيش اليمني، والذين عادة ما يتجاهلون الإفصاح عن خسائرهم.

وتشهد جبهة صرواح معارك متقطعة من وقت لآخر، وتسعى القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على مركز المديرية الواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ أبريل/ نيسان 2015.