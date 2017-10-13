الزمالك يعلن الانسحاب من الدوري المصري  

“القدس العربي”-(وكالات): قرر نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، الانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله مع طنطا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة.

وفي تصريح تليفزيوني، قال علاء مقلد، مدير عام النادي الأبيض “اتصل بي مرتضى منصور رئيس النادي، وأبلغني أن الزمالك لن يكمل البطولة، في ظل وجود لجنة الحكام الحالية و(إدارة) اتحاد الكرة”.

وأضاف “بناءً على هذا القرار رفضنا إقامة المؤتمر الصحفي، ومنع الجهاز الفني واللاعبين من التصريحات، والجميع ملتزم بهذا القرار”.

وتعادل الزمالك مع مضيفه طنطا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة.

واحتسب حكم المباراة، محمود بسيوني، ضربتي جزاء لطنطا، اعترض عليهما لاعبو الزمالك وجهازه الفني، وتمكن طنطا من إحراز واحدة، فيما تصدى للأخرى حارس الزمالك، أحمد الشناوي.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك للمركز الرابع برصيد 9 نقاط، وطنطا للمركز التاسع بـ 6 نقاط.

ويتصدر المسابقة فريق المصري البوسعيدي برصيد 12 نقطة.

ويعد فريق الأهلي، أكثر الفرق تتويجًا بالدوري بإجمالي 39 مرة، يليه الزمالك بـ 12 لقبًا.