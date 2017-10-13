الأمم المتحدة: وباء الكوليرا غزا 92 في المئة من مساحة اليمن

“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، إذ تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وحصد الوباء أرواح ما يزيد عن 2150 يمنيا منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، للصحافيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوجريك إن “وباء الكوليرا بات متفشيا الآن في 92 في المئة من إجمالي مساحة اليمن”، لافتا إلى أنه التفشي الأكبر على الإطلاق للوباء في سنة واحدة.

وتابع “استأجرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع رحلتين إلى صنعاء تحمل أكثر من 43 طنا من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية”.

وأكد أن “العاملين في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2.2 مليون شخص وتزويد نحو 600 ألف شخص بأدوية للأمراض غير المعدية”.

وزاد دوجريك “في حين تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف أيضا بدعم السلطات الصحية المحلية في جميع المحافظات في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تهدف إلى الوصول إلى 5.3 مليون طفل دون سن الخامسة”.