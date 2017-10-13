السلطات العراقية تمهل عوائل عناصر “الدولة” 72 ساعة للخروج من مدينة هيت غربي الأنبار

“القدس العربي”- (وكالات): أمهلت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) 72 ساعة للخروج من مدينة هيت (340 كلم غرب بغداد) على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفتها .

وقال المقدم بشرطة مدينة هيت هادي العبيدي إن” السلطات العراقية في مدينة هيت أمهلت عوائل عناصر داعش، التي انخرط أبناؤها في صفوف تنظيم داعش، 72 ساعة للخروج من المدينة وترك منازلهم، وبخلاف ذلك سيتم إخراجهم بالقوة” .

وأضاف أن “هذا القرار جاء عشية التفجيرات الأخيرة التي استهدفت المدينة على يد عناصر داعش، وتسببت بقتل وجرح العشرات من المدنيين”.

وأكد أن “هذا القرار هو رد اعتبار وثأر للشهداء الذين قتلوا في التفجيرات الأخيرة”.

وأوضح أن” السلطات العراقية ووجهاء المدينة، أكدوا أن التفجيرات التي تتعرض لها المدينة منذ تحريرها على يد الجيش العراقي تأتي بمساعدة من عوائل الإرهابيين المتطرفين، والذين يشكلون خلايا نائمة داعمة لداعش في السر داخل المدينة “.

وأشار إلى أن إخراجهم من المدينة اتخذ ضمن قرارات عدة للحيلولة دون تكرار الخروقات الأمنية.

وسمح المجلس البلدي لقضاء مدينة هيت بإبقاء العوائل التي انخرط أبناؤها في صفوف التنظيم عقب تحرير القضاء على يد الجيش العراقي العام الماضي، مقابل التعهد بالبراءة من أبنائهم.

وحرر الجيش العراقي في نيسان/ابريل من العام الماضي، قضاء هيت من قبضة التنظيم الذي كان يسيطر عليه، فيما شهد القضاء مؤخرا خروقات أمنية ينفذها التنظيم راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.