الخارجية الفلسطينية: انسحاب واشنطن من اليونسكو محاولة لتسييس المنظمة‎

“القدس العربي”- (وكالات): رأى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اليونسكو، محاولة لـ “تسييس″ عمل المنظمة الأممية.

وقال المالكي، في بيان، إن “القرار الأمريكي مؤسف، و(هو) محاولة لتسييس عمل هذه المنظمة الهامة”.

وأضاف أنّ “المؤسف في هذا القرار هو منطقه ومبرراته الخاطئة، والاتهام غير المسؤول والمغلوط لليونسكو، بأنها مناهضة لإسرائيل”.

وشدد على أن “محاولة منح الحماية المطلقة لإسرائيل من المساءلة والخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون، خطرة ومضللة، وستؤدي إلى نتائج عكسية”.

واعتبر أن “قرارات اليونسكو تعكس الإرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول الأعضاء فيها، ولا يحق لدولة واحدة أن تتحدى أو تغير هذه السياسات”.

وبالنسبة للمسؤول الفلسطيني، فإن “الاعتراض على قرارات اليونسكو التي تعبر عن سياسات سيادية للدول، أمر غير ديمقراطي وغير مقبول”.

وأشار إلى أن دولة فلسطين ستواصل، جنبا إلى جنب مع الدول الشريكة في منظمة اليونسكو، تحمّل مسؤولياتها للنهوض بالأهداف النبيلة المنوطة بهذه المنظمة الهامة، بما في ذلك تعزيز التربية والتعليم والتنوع الثقافي والعلم وبناء السلام، وهي أهداف ليست سياسية.

وشدد المالكي على ضرورة “مواصلة الدفاع والاحتفاء بالعديد من المواقع التاريخية الهامة في فلسطين، باعتبارها جزءا من التراث العالمي”.

وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية انسحاب بلادها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بداية من31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، متهمة إياها بـ”الانحياز ضد إسرائيل”.