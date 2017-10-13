ماكرون يدرس زيارة إيران تلبية لدعوة روحاني

“القدس العربي”- (وكالات): أعلن الأليزيه، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يدرس التوجه إلى إيران تلبية لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بحيث تكون إذا تمت أول زيارة يقوم بها رئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران منذ 1971.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين تشاورا بعد ظهر الجمعة هاتفيا وذكر ماكرون بـ”تمسك فرنسا” بالاتفاق النووي الإيراني الذي رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بالتزام إيران به.

وأضافت “تم بحث زيارة يقوم بها الرئيس لإيران بناء على دعوة الرئيس روحاني”، فيما أشار موقع الرئاسة الإيرانية إلى زيارة “العام المقبل”.