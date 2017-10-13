﻿اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي تعقد أول اجتماع لها بعد أزمات حادة هددت وحدته

الرباط – «القدس العربي»: عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، مساء الخميس، أول اجتماع لها بعد المؤتمر السابع عشر للحزب عقب انتخاب أعضاء المجلس الوطني للقيادة الجديدة برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أهمية رص الصفوف وتوحيد الحزب، وإقرار مصالحة حقيقية مع الذات بغية تقويته وإعادة الوهج لكافة واجهاته النضالية والسياسية، مثمنة في الوقت ذاته، مضامين البرنامج الذي تقدم به نزار بركة قبيل انتخابه أمينا عاما للحزب، حيث التزمت بضرورة تفعيله وبلورته في إطار مخططات عمل حيث أنيطت مهمة إعدادها بلجنة مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية انتدبت لهذا الغرض.

وقال بلاغ للجنة التنفيذية للحزب إنها تصور مستقبلي لبرنامج الحزب في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والحزبية الوطنية، حيث عبرت اللجنة التنفيذية عن عميق شكرها للملك (محمد السادس)، وإن الرسالة المَلِكِية (التي أرسلها للأمين العام الجديد) ستظل نبراسا ومحفزا أساسيا لقيادة الحزب من أجل تعزيز مكانته في المشهد السياسي المغربي والرفع من نجاعة أدائه السياسي والتنظيمي والإسهام في توطيد مصداقية الممارسة السياسية ببلادنا

وأكدت اللجنة أهمية تركيز عمل الحزب على التعبئة وتأطير المواطنين، واعتماد مقاربة جديدة في العمل السياسي، و مواصلة الانخراط بروح المسؤولية والوطنية الصادقة في المشروع الديمقراطي والتنموي الذي يقوده الملك.

ومر مؤتمر حزب الاستقلال السابع عشر بمرحلتين، على إيقاع الصراعات والخلافات التي اندلعت بسبب توزيع بطائق التصويت على المشاركين في المؤتمر، إلى جانب فشل مفاوضات قيادات الحزب في التوصل إلى توافقات مع حميد شباط، الذي تشبث بشروط لانتخاب الأمين العام من جديد وأعضاء اللجنة التنفيذية. وفاز نزار بركة على منافسه حميد شباط بـ 924 صوتا، مقابل 234 صوتا لحميد شباط، حيث صوّت 1238 من أعضاء المجلس الوطني من أصل 1284، في عملية انتخاب الأمين العام الجديد لحزب «الميزان»، بنسبة مشاركة بلغت 96.24 من مئة.

وعرف الحزب قبل وأثناء عقد المؤتمر السابع عشر نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أزمات حادة هددت وحدته وسلم الأمين العام السابق حميد شباط، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية، رسميا مفاتيح تدبير شؤون الحزب لخلفه الأمين العام الجديد نزار بركة.

واحتضن مقر الحزب الاستقلال، لقاء خاصا لتسليم السلطة، بين شباط وبركة بحضور بعض القياديين الاستقلاليين، حيث مرّ اللقاء «في أجواء هادئة بعيدا عن الأجواء المشحونة التي طبعت علاقاتهما معا إبان انعقاد مؤتمر الحزب».

وهنأ شباط مجددا الأمين العام الجديد بفوزه وبالثقة التي حظي بها من قبل أعضاء المجلس الوطني الذين صوتوا إليه نهاية الأسبوع الماضي ونوّه نزار بركة الأمين العام الجديد للحزب بالأجواء التي مر فيها المؤتمر العام السابع عشر للحزب، معتبرا أن الحزب خرج قويا من مؤتمره الأخير، بفضل مناضليه الذين حرصوا على إنجاح هذه المحطة التنظيمية المهمة، ووجه شكره للأمين العام المنتهية ولايته، على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من تحمل مسؤولية الأمانة العامة. واعتبر شباط، خلال اللقاء الذي دام قرابة ساعتين، أن هذا الأخير ستكون له بصمته في قيادة الحزب، مؤكدا ترك كل الخلافات جانبا، والتفرغ لمستقبل الحزب والعمل على وحدة صفوفه.

من جهة أخرى قدم الحقوقي محمد زهاري، أحد القيادات البارزين بحزب الاستقلال استقالته من المجلس الوطني للحزب احتجاجا على نتائج المؤتمر الأخير. وقال الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة على فيسبوك: «حتى لا أمنح بعضهم شرف توقيفي أبشرهم أنني أعلن استقالتي من المجلس الوطني لحزب الاستقلال و تجميدي لكل مهامي الحزبية منذ اليوم .، وذلك حتى يتسنى لي التعبير بشكل حر عن كل مواقفي وقناعاتي مما وقع، وفضح دعاة ومناصري التحكم، والمستبدين الذين انخرطوا في مؤامرة سرقة الحزب».

وقال في تدوينة ثانية: «عطفا على التدوينة السابقة وتفاعلات بعض الزملاء مع مضمون أريد أن أوضح أنه لم يسبق لي نهائيا ومطلقا أن كنت موافقا على الخط السياسي الذي نهجه الأمين العام السابق حميد شباط، و»اعتبرت أن توجيهات التحكم وبصمات المخزن كانت حاضرة خلال المؤتمر 16 لكنها بقيت في حدود الأمانة العامة، بعد أن جيء بمرشح مفضل، لكن تسرعه وعدم حرصه على تنفيذ المخطط بشكل دقيق دفع المخزن إلى تغيير الوجهة إلى حميد شباط ، أما المؤتمر 17 فقد تم تجفيف كل منابع النضال وأتت الكاسحة على الأخضر واليابس، وبمخطط واضح ظهرت معالمه للعيان منذ أن أعلن شباط عصيانه للدولة العميقة ورفضه الانخراط في مؤامرة 8 أكتوبر 2016.، لهذا أنا لم أصوت لمصلحة شباط ولا لمصلحة نزار ووضعت كلمة » لا «على ورقة التصويت ، وكنت المصوت الوحيد الذي طعن في شرعية دورة المجلس الوطني لانتخاب الأمين العام وطلبت من رئيس الجلسة تضمين ملحوظاتي ضمن محضر الجلسة.

وقال موقع «الأول» إن مجموعة من المرشحين للجنة التنفيذية، الذين لم ينجحوا في حجز مقعد بها، يجرون اتصالات مكثفة لبحث الصيغة التي سيقدمون بها طعنا في نتائج انتخاب اللجنة التنفيذية بعدما حضروا جملة من الخروقات التي يقولون إنها شابتها.

وتحدثت عن وجود توجهين؛ الأول يقول بضرورة بمراسلة الأمين العام للحزب للطعن داخليا ومطالبته بلجنة تحقيق محايدة تقوم بإعادة فرز أوراق التصويت، وتوجه ثاني يقول بضرورة اللجوء إلى القضاء مباشرة وتقديم دعوى ترمي إلى بطلان نتائج انتخاب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني السابع عشر.