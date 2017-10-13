﻿تواصل الانتقادات لتمديد حالة الطوارئ في مصر … ومواقع التواصل ستخضع للمراقبة

القاهرة ـ « القدس العربي»: اعتبر معارضون مصريون أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بعد يومين من انتهائها، يمثل اعتداء على الدستور، ويمثل مزيدا من غلق المجال العام استعدادا من النظام للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب «مصر القوية»، على صفحته الرسمية في «الفيسبوك»، إن «مد حالة الطوارئ للمرة الثالثة مخالف للدستور، وهو استمرار لمزيد من إغلاق المجال العام ونشر الفزع في أنحاء الوطن استعدادا لانتخابات رئاسية شكلية».

السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة، أكد أن» نظام السيسي يصر على ازدراء الدستور».

وأضاف: «بالمخالفة للمادة 154 من الدستور المصري، يمدد السيسي حالة الطوارئ لمرة ثالثة، هذا إعلان آخر بسقوط الدستور وشرعية النظام».

أما نور فرحات الفقيه الدستوري، فوصف تمديد الطوارئ بـ«الكوميديا السوداء»، قائلاً، «ليست ثمة ضرورة لمخالفة الدستور بمد الطوارئ، وأن النظام الحالي يمتلك قوانين تحقق له الطوارئ دون إعلانها»، مؤكدا أن «نظام السيسي يصر على ازدراء الدستور».

ويفتح تمديد حالة الطوارئ هذه المرة، الباب لمراقبة مواقع الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، حيث سبق وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل يومين خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن موقعي «فيسبوك ويوتيوب» وغيرهما من المواقع التي تبث أخبارا للتواصل بين «الإرهابيين»، باتت مصدر قلق وخوف من نشر الفوضى والإرهاب، وسيتم مراقبتها جيدًا، مؤكدًا أن كل دول العالم تفعل ذلك.

وبين أن «كل الدول الأوروبية تراقب تلك المواقع»، مشيراً إلى أنه «لا توجد دولة في العالم ليس لها ضوابط لتنظيم الإعلام».

وجاءت كلمات عبد العال تعليقًا على مطالب بعض النواب بمراقبة مواقع «اليوتيوب» و«فيسبوك» نظرًا لخطورتها على الأمن القومي.

فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أعتبر في تصريحات صحافية، أن قرار عبد العال، الخاص بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب جاء مستندا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ التي نصت على: «مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها».

وأضاف أن «نص مادة مراقبة وسائل التواصل يجب أن يحظى بضمانات دستورية لاصطدامه بنصوص من الدستور من بينها المادة رقم 92 المؤكدة على حريات الإنسان ولا تشمل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها» متابعا «كما نصت المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر أن أحكام الحقوق النابعة من قانون الطوارئ مقيدة لما أرساه القانون والدستور».

وحسب المصدر «حال إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي، أو يدعو للإرهاب، وفقا لحالة الطوارئ يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وهنا يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية».