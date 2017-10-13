﻿دعوات فصائلية ووطنية لتفعيل المصالحة على الأرض وطي صفحة الانقسام

رام الله – «القدس العربي»: أكّد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى المحررون ومن كافّة الفصائل، أمس على دعمهم ومساندتهم لاتفاق المصالحة الذي أُبرم في القاهرة فجر أول من أمس الخميس . جاء ذلك خلال بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، أكدوا فيه على «ضرورة جعل هذا اليوم محطة تاريخية في حياة الشّعب الفلسطيني من خلال المضي قدماً في تنفيذ بنوده خطوة بخطوة، وبإرادة مخلصة وفاء للشهداء ولكل من ضحّوا من أجل حرية فلسطين».

كما عبر الأسرى عن أملهم في تكريس كافة الإمكانيات والقدرات الوطنية من الآن فصاعداً لتعزيز الّلحمة الوطنية لتجسيد الشراكة الحقيقية، وتعزيز التنوع والتعددية في إطار حياة ديموقراطية، والعمل على بلورة برنامج سياسي وكفاحي للشعب الفلسطيني يكون أساساً لإطلاق الطاقة الشعبية الهائلة في مواجهة الاحتلال.

وأشار قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن «حالة الفرح والتفاؤل تعم كافة السجون التي كانت أكثر من تأثر سلبياً من حالة الانقسام»، مضيفاً أن «الأسرى عازمون على تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة داخل السّجون في مواجهة ما يتعرضون له من قمع وقهر وتنكيل من قبل مؤسسات الاحتلال».

وعبّر نيابة عن الأسرى والأسيرات عن شكرهم العميق لمصر العروبة على الدور الذي قامت به القيادة المصرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني سيسجل لمصر هذا الموقف العظيم.

من جانبها دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى سرعة تنفيذه وتعزيز الاتفاق الذي تم بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، من خلال الإطار الوطني الشامل، بما يقود لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، مؤكدة على ترحيبها الكامل لما اتفق عليه.

كما طالبت بالاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة تحمي الحقوق المشروعة والثابتة لشعبنا، وتصون المشروع الوطني الفلسطيني في وجه المخاطر والتحديات كافة.

وكان وفدا حماس وفتح قد وقعا بشكل رسمي على اتفاق المصالحة في القاهرة، عقب جولة من المباحثات استمرت ليومين في مقر المخابرات المصرية.

واعتبرت حركة حماس انها قدمت تنازلات كبيرة من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة، بدأتها بحل اللجنة الإدارية في غزة كخطوة أحادية بالاتفاق مع الجانب المصري. واعتبرت المصالحة منذ البداية خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه، وهو ما أدلى به قياديو الحركة والناطقون باسمها على مدار الأيام الماضية، وأكده رئيس المخابرات المصرية أن حماس ترفعت عن بعضٍ من حقوقها الحزبية في سبيل ذلك.

ومن المتوقع ان يكون للفصائل الفلسطينية دور مركزي في المصالحة، حيث ستشارك خلال الشهر المقبل في اجتماع يعقد في القاهرة لمناقشة الملفات الوطنية مثل منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي والانتخابات وحكومة الوحدة وملف الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت مصادر في حماس إلى ان الاتفاق جاء في إطار تعزيز الشراكة وحماية المشروع الوطني، في سياق تطبيق بنود القاهرة، حيث تم التأكيد على قيام الحكومة الفلسطينية باستلام مهامها وواجباتها كاملة في غزة والضفة على حد سواء، كما ستقوم الحكومة برفع المعاناة والإجراءات العقابية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحسب حماس فإنه وعقب توقيع الاتفاق تبقى الخطوة القادمة مرهونة بتطبيق ما اتفق عليه على الأرض، إذ ينظر الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناة أهل غزة من الحصار، وأهل الضفة من التضييق على الحريات والاعتقالات السياسية، وهي أمور مرهونة بيد السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وعلى الجانب السياسي أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلعه خلاله على تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية مصرية، وعلى نتائج الجهود المبذولة لتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة. كما شكر الرئيس خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني، وعلى «وقوفها إلى جانب شعبنا وقضيته في مختلف المجالات، وفي جميع المحافل».

ودوليًا أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها باتفاق المصالحة. وقالت الوزارة في بيان رسمي لها «نرحب بالمصالحة التي تم التوصل إليها بين أشقائنا الفلسطينيين»، وأضاف البيان أن «تركيا ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين جميعهم، من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة».

كما قالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستتابع بمساعدة السلطة واسرائيل والمانحين تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة عقب الاتفاق القاهرة. وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية «ان الولايات المتحدة ترحب بالجهد الذي تقوم به السلطة الفلسطينية لتولي المسؤوليات الكاملة في قطاع غزة، لافتة الى ان واشنطن ترى ان الاتفاق يمكن ان يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».

كما رحب بالاتفاق الامين العام للأمم المتحدة.