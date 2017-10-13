﻿فلسطينيو الداخل يباركون المصالحة ويعوّلون على انتخابات عامة

الناصرة ـ «القدس العربي»: بارك معظم الفعاليات السياسية الفلسطينية داخل أراضي 48 اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتمنت أن يدوم ويتوج بانتخابات عامة تمنح الشعب الفلسطيني فرصة قول كلمته الأخيرة.

فقد حيّت سكرتارية لجنة المتابعة الهيئة السياسية الأعلى داخل أراضي 48 المصالحة الفلسطينية، وأكدت على ضرورة أن تكون على أساس الثوابت الوطنية، وقادرة على مواجهة التحديات والأخطار. ونبهت في بيانها أنها «تأتي بتأخر طويل، ولكنها تأتي في ظروف في غاية التعقيد، وهذا ما يستدعي مراقبة التطورات اللاحقة، على مستقبل القضية الفلسطينية ككل، على ضوء التوازنات العالمية والإقليمية القائمة».

كما حيَّا رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية، معتبرًا إياها أساسا متينا لإنهاء الاحتلال.

في بيان صادر عن مكتبه استهجن عودة الطلب الإسرائيلي الصادر عن حكومة ترفض الاعتراف بفلسطين، منوها أن الاعتراف يجب أن يكون متبادلا ونديًا، والأولى بالمحتلّ أن يعترف ويسحب احتلاله. وقال إن منظمة التحرير اعترفت بإسرائيل منذ عقود، وهذه لم تكن العقبة، وإنما المطلوب الآن هو اعتراف حكومة إسرائيل بدولة فلسطين، وهذا هو الأساس.

وقالت الحركة الإسلامية داخل أراضي 48 في بيانها إن اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام يأتي بعد عشر سنوات من الانقسام، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقات لإنهائه لكنها لم تفلح في إحداث تغيير فعلي على الأرض. ولذلك رأت أنه من المطلوب من الفرقاء الفلسطينيين تحمل المسؤولية والتحلي بالمصداقية لإنفاذ هذا الاتفاق الأخير، وبناء الثقة وتجسيد الوحدة والوفاق الفلسطيني. وتابعت «سيجدون من أبناء الشعب الفلسطيني كل الدعم والتأييد والاسناد «.

وأكدت الحركة الإسلامية في بيانها ان موقفها كان دائما مع وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته الوطنية، وقد جسدت هذا الموقف من خلال تحرك قياداتها مع الفرقاء الفلسطينيين، وكان أبرزها التحرك الجماعي من خلال لجنة المتابعة العليا والوفود التي زارت رام الله ودولة قطر بمشاركة محمد بركة رئيس المتابعة والدكتور منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية.

ودعت الحركة الإسلامية أن تكون المصالحة وإنهاء الانقسام مقدمة لإعادة الوحدة الوطنية حول ثوابت الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وكنس الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، وأَخَصُّها مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ودعت الى الحذر مما يحاك للقضية الفلسطينية في أروقة الحكومات سواء الأمريكية والإسرائيلية أو التابعة لها من ـأنظمة عربية متخاذلة، من خلال ما يطلق عليه «صفقة القرن»، أو أي مشاريع أخرى تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وسلب حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه. وخلصت للقول: «إننا في الحركة الإسلامية ومعنا كل الداخل الفلسطيني نضع إمكاناتنا وجهدنا من أجل استكمال خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام والقيام بالدور المطلوب من أجل تعزيز ودعم شعبنا الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال».

وأشادت الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي بتوقيع اتفاق المصالحة، وقالت إن إنهاء الانقسام وطّي هذه الصفحة الأليمة في حياة شعبنا هو مطلب كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. وتابعت هي الأخرى في بيانها «نحن في الداخل نبارك بحرارة هذا الاتفاق ونأمل ان يترجم بالممارسة ميدانيا وعلى الأرض وان يبلغ الاتفاق منتهاه في نهاية الأمر بإجراء انتخابات ديمقراطية يكون الشعب اولاً واخيرًا فيها هو صاحب القرار.