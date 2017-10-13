﻿اللجنة الشعبية تدعو لـ «خطة فلسطينية شاملة» لحل أزمات غزة وتطالب بدعم عربي وإسلامي ودولي

غزة ـ «القدس العربي»: أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن تجاوز «الوضع الإنساني الخطير» في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام، يحتاج جهوداً فلسطينية وعربية ودولية.

ودعا في تصريح صحافي إلى وضع «خطة فلسطينية شاملة، وآليات عمل محددة، لتجاوز أزمات غزة الإنسانية»، مؤكدا على ضرورة وجود «ضغط دولي» على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة بشكل كامل، إضافة للعمل مع الشقيقة مصر لوضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح البري.

وأكد على أهمية الدعم المالي العربي والإسلامي والدولي لإقامة مشروعات اقتصادية، بهدف فتح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ودعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار. وقال «رفع الحصار يتمثل بفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومعابر الأفراد دون قيود، وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، إلى جانب رفع الطوق البحري، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، واستثمار آبار الغاز».

وتحدث رئيس اللجنة الشعبية عن الأوضاع الإنسانية الخطيرة، التي وصلت لمرحلة غير مسبوقة من السوء، وتحتاج لسرعة في التعاطي معها، بالنظر لحجم ما نتح عن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، والحصار المشدد منذ عام 2006، وثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة في الأعوام 2008 و2012 و 2014 من آثار الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007.

وقال إن كل هذا أثر بشكل تدريجي وتصاعدي على المستوى المعيشي، وتوفر الخدمات الأساسية والوضع الاقتصادي، إلى أن وصل لهذه المرحلة التي وصفها بـ «الكارثية غير المسبوقة».

وأشار إلى أن أبرز هذه الأزمات، أزمة الكهرباء الطاحنة حيث يتراوح وصول التيار الكهربائي من أربع إلى ست ساعات، فيما يستمر القطع من 12 ساعة ويزيد. ولفت إلى أزمة المياه الخطيرة التي تتمثل بأن أكثر من 95٪ من المياه غير صالحة للشرب، ناهيك عن أن وصولها للمنازل صعب بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى التلوث التام للبحر بسبب ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة. وأشار كذلك إلى أزمة القطاع الصحي والعجز الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث 40-50% من الأدوية رصيدها صفر، إضافة إلى حاجات المرضى الملحة للتحويلات للعلاج بالخارج. وأوضح أن هناك 80٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما مليون ونصف المليون يتلقون مساعدات إغاثية من مؤسسات دولية أهمها «أونروا» ومؤسسات عربية، مبيناً أن هذه المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من المطلوب.

وتحدث عن ارتفاع نسب البطالة، وبلوغها 60% بين فئة الشباب، فيما معدل دخل الفرد اليومي قرابة دولارين. وأشار إلى أن القطاع الصناعي والتجاري تضرر بنسب متفاوتة، والى تراجع حاد في القوة الشرائية، فيما حوالى 85% من المصانع والمنشآت الاقتصادية تضررت وقلصت أعمالها بشكل كلي أو جزئي. وقال إن 40% من المنازل التي دمرها الاحتلال أثناء عدوان 2014 ما زالت بدون إعمار وأصحابها في عداد المشردين، مؤكدا ان حاجة القطاع إلى زيادة في عدد المدارس لاستيعاب الطلاب، إضافة لحاجات الناس والحالات الإنسانية للسفر المتزايدة.