﻿المغرب: الناشط في حراك الريف ربيع الأبلق يعلن إضرابه عن شرب الماء مدة 24 ساعة

الرباط – «القدس العربي»: أعلن صحافي مغربي معتقل على خلفية حراك الريف يخوض منذ أكثر من شهر إضرابا عن الطعام أنه امتنع عن شرب الماء مدة 24 ساعة ابتداءً من يوم أمس الجمعة، احتجاجا على »المضايقات» التي تتعرض لها كل من المحامية بشرى الرويسي، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضوا هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف».

وكتب عبد اللطيف الأبلق، على صفحته في في بوك، نقلا عن أخيه الصحافي ربيع الأبلق مراسل موقع بديل. انفو في الحسيمة الذي وصل إلى 35 يوما من الإضراب عن الطعام، أنه أخبره خلال مكالمة هاتفية بينهما «قررت التضامن مع هيئة الدفاع بخوض الإضراب عن الماء مدة 24 ساعة ابتداء من اليوم (أمس) الجمعة وغير هذا لا أملك ما أعبر به عن مدى امتناني وتقديري وتضامني المطلق واللامشروط معهم».

واستدعت النيابة العامة في مدينة الحسيمة المحامي عبد الصادق البوشتاوي، أحد المحامين البارزين في هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ووجهت له تهم التحريض على تظاهرة غير مشروعة والإساءة لموظفين عموميين وقررت المحكمة محاكمته يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو ما أثار احتجاجات واستنكار جمعيات حقوقية وهيئات المحامين بالمغرب.

وقالت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب، إنها «تتابع بقلق بالغ، الممارسات المتكررة للتأثير في عمل المحامين وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني والدور المنوط بهم في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، هذه الممارسات التي بلغت ذروتها بمتابعة الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي».

وأوضح بلاغ للجمعية إن المحامي البوشتاوي يتابع من أجل «إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية، بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والإسهام في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها أو وقع منها، والدعوة للمشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب زبناء، واستدعي لحضور الجلسة الأولى بابتدائية الحسيمة يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017″.

وأضاف البلاغ إن هذه المتابعات جاءت على خلفية مؤازرة المحامي لمعتقلي حراك الريف، التي وجهت كذلك عشية الإعلان عن استقلال النيابة العامة، التي جاء توقيتها ومضمونها مناقضا في جوهره مع الخطاب الذي ألقاه رئيس النيابة العامة يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بالمقر الجديد للنيابة العامة في الرباط».

حملة تنديد بالمتابعات التي تطال المحامين

ونددت الجمعية بـ »المتابعات التي تطال المحامين على خلفية القيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، بما فيها المتابعات التي طالت الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي» وذكرت «بالدور الريادي للمحاميات والمحامين ودورهم الطبيعي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين المغاربة أيام سنوات الجمر والرصاص، وأن المتابعات والمضايقات لن تثنيهم عن القيام بواجبهم بل ستزيدهم عزما وإصرارا».

وقالت إنها «فوجئت بتوقيت المتابعات والغاية منها، عشية الإعلان عن استقلال النيابة العامة وتأكيد رئيسها في خطابه عن دور المحامين الذي يجب أن يصان»، مطالبة «جمعية هيئات المحامين في المغرب وكافة الإطارات المهنية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية كما كانت دائما من أجل الذود عن حصانة المحامين واستقلاليتهم ومجابهة كل من سولت له نفسه المس بها».

وأكدت جمعية المحامين الشباب أنها «تعتزم توجيه رسالة في الموضوع لرئيس جميعة هيئات المحامين في المغرب ووزير حقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء ولكافة الإطارات الصديقة وطنيا ودوليا».

وقال النقيب محمد أقديم رئيس هيئات المحامين في المغرب إن «الجهات التي تتبعت الملف تقول إن الزميل البوشتاوي تجاوز»، وأنه «يلزم أن تكون هناك بعض الضوابط لأن المحامي ليس له الحق في أن يقول ما يريد وأن يكيف الأفعال بالشكل الذي يظهر له ولا بد أن يتبين»، واكد أن «أي حكم سيصدره الآن سيكون ظالما للبوشتاوي أو بعيدا عن الحقيقة».

تساؤلات حول موقف نقابة المحامين

ورد عبد الصادق البوشتاوي على النقيب أقديم وقال إن موقف جمعية هيئات المحامين في المغرب، تجاه الملف الذي يتابع فيه من طرف النيابة العامة في الحسيمة موقف «غير واضح ، ولا يمكنه الحكم عليه» و» أنه سيلتقي رئيس الجمعية وسيقدم له ملفا كاملا عن مسار هذه المتابعة وأن له اليقين بأنه سيتخذ موقفا مساندا له».

وأوضح إن «موقف جمعية هيئات المحامين المعروف تاريخيا هو الدفاع عن قضايا المحامين وقضايا حرية التعبير، وتكون صمام أمان وفي مقدمة المدافعين، ليس فقط على حقوق المحامي وإنما حقوق المجتمع ككل» واعتبر أن «له اليقين أن الملف الذي يتابع فيه مجرد وسيلة للضغط عليه من أجل التراجع عن الدفاع عن قضية معتقلي حراك الريف لأنه لم يرتكب أية مخالفة للقوانين المنظمة للمهنة ولا للقوانين الوطنية ولا للدستور أو المواثيق الدولية»، مشيرا إلى «أنه يقوم بواجبه وليس له أي ملف في الحسيمة ولم يجلب أي زبون عن طريق ملف حراك الريف». وقال البوشتاوي «أعتقد أن جميع الأحرار وجميع الغيورين على المهنة والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير، سواء الهيئات المهنية الوطنية أو المحلية أو غيرها سيكونون إلى جانبي وفي صفي، لأن هذه المتابعة ما هي إلا وسيلة للتضييق على حرية الدفاع في مساندة ومؤازرة معتقلي حراك الريف».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء في أول جلسة بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة موضوع حراك الريف وإضراب المعتقلين على خلفية هذا الحراك عن الطعام منذ عدة أسابيع ما بات يهدد حياة العديد منهم.

حزب العدالة يطلب

توضيحات حول التعامل مع المعتقلين

وتقدم فريق العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي في الحكومة) في مجلس النواب بسؤال برلماني حول موضوع حراك الريف وما يرتبط به من ملف المعتقلين ووجه الفريق المذكور سؤالا شفويا، قبلت الحكومة الجواب عنه في الجلسة الأسبوعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ويتعلق بملف المعتقلين المضربين عن الطعام لعدة أيام بسجن عكاشة.

ويطالب الفريق المذكور من خلال السؤال بتوضيح «تعامل إدارة السجون مع السجناء المضربين عن الطعام»، بعدما أثارت عائلات المعتقلين في أكثر من بيان، أن المعتقلين يعانون من معاملات تمييزية، وغير لائقة وتحط من كرامتهم، وهو ما دفعهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، وقبله دخل عدد منهم في إضراب عن الماء والسكر، حسب إفادات العائلات.

وأعلن عدد من دفاع المعتقلين أن ما لا يقل عن 35 معتقلا بسجن عكاشة مضربون عن الطعام، منهم من تجاوز 34 يوما من الإضراب، في الوقت الذي تستغرب فيه العائلات والدفاع لا مبالاة الجهات الوصية والمعنية بملف معتقلي الريف لهذا الوضع الإنساني.