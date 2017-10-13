﻿هجوم كنسي على النظام والأمن المصري إثر حادث طعن قس في القاهرة

القاهرة ـ « القدس العربي»: شن قيادي كنسي في مصر هجوماً لاذعاً ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسة الأجهزة الأمنية في البلاد على مدار سنوات، إثر حوادث استهداف الأقباط المتكررة، وآخرها طعن القس سمعان شحاتة، كاهن ببا في محافظة بني سويف، أمس الأول، في مدينة السلام في القاهرة.

ووجه الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف كنائس وسط القاهرة، عدة رسائل خلال كلمة في جنازة القس سمعان، مساء أول أمس الخميس، أبرزها «للمسؤولين في البلاد» قال فيها: «منذ عام 1972 تتكرر حوادث الإرهاب باستمرار، ومن الواضح أن الأمور تُعالَج بطريقة خاطئة جدا، والملاحقة الأمنية ليست علاجًا، بل الدولة مطالبة أن تبذل مجهودا ضخما في تغيير ثقافة شعب تم تسميم أذهانه بالعنف والإرهاب والتطرف الذي لا يحمل أي معنى».

وأضاف: «حتى المتابعة الأمنية في مصر نشعر فيها بخلل كبير، فالكثير من أحداث الإرهاب لم تتم ملاحقة الجناة فيها، وعند القبض على بعض الجناة نتعجب للإفراج عن بعضهم بأي صورة، وإن كان الجاني لا يلقى عقوبة فهذا بمثابة تصريح لمن ينوي ارتكاب جنايات لاحقة بأن ينفذها».

وتابع: «نحن بقدر استعدادنا أن نموت من أجل إيماننا، لكن الحياة غالية علينا ودماؤنا ليست رخيصة، وإن لم يُنتَقَم لهذه الدماء على الأرض فويل لمن يتسبب في عدم الانتقام، القضاء السمائي مريع، والدماء قضية لا تسقط بالتقادم أمام الله، فلا تخافوا لأن من لن يؤخذ حقه على الأرض ستأخذ السماء حقه».

وزاد في رسالة أخرى ضمن كلمته: «إننا جميعًا مستعدون أن نموت من أجل الإيمان المسيحي، فالاضطهاد الذي نتعرض له لن يزعزع محبتنا للمسيح إطلاقا، بل نتمسك أكثر بإيماننا، ونقول أيضا في هذه الرسالة إن هذا الاضطهاد والتطرف والإرهاب سيزيدنا محبة للمسيح وتمسكًا بالإيمان».

ووجه رسالة لمن سماهم «الإرهابيين» قائلاً: «أنتم لا تفهمون أن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة، فكلما تقتلون شهيدًا تنتعش الكنيسة وتنمو لأن شجرة الكنيسة تروى بدماء الشهداء، فلو كنتم تعلمون ذلك لتوقفتم عما تفعلون».

كذلك قال نيافة الأنبا استفانوس، أسقف ببا والفشن في محافظة بني سويف، خلال جناز شحاتة: نطلب من وزير العدل المصري «العدل»، فلا نحتاج أكثر من العدل.

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، أعلن أن أحمد سعيد السنباطي هو المتهم بارتكاب حادث طعن الكاهن شحاتة. والشاب عاطل عن العمل ومقيم في دائرة قسم شرطة السلام أول، وسبق أن اتهم في القضية رقم 23252 جنح المرج لسنة 2017 لتعديه على والده بالضرب وإصابته وإشعال النيران في منزله.

وحسب المسؤول الامني «السنباطي متهم بالاعتداء على القس سمعان الذي تصادف مروره في منطقة مؤسسة الزكاة في دائرة قسم شرطة المرج في القاهرة، بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى إلى وفاة القس».

وأعلنت الداخلية تمكن أجهزتها الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت مصادر أن المتهم كان يستعد لمشاجرة في المنطقة مع أصحاب محل عصير، وأحضر سلاحًا أبيض، وانتظر داخل نفق في المنطقة.

المتهم، قال أثناء استجوابه من جانب أجهزة المباحث والأمن العام والوطني، إنه انقض على «الكاهن فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، وطارده حتى دخل مخزن شركة السلام للحديد والصلب وطعنه»، حسب مصدر أمني مسؤول مطلع على سير التحقيقات.

وأشار إلى أنه قتل القس متعمدًا لأنه «يريد التخلص من الكفرة»، حسب تعبيره.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، وأنه اعتاد التعدي على جيرانه تحت تأثير المخدر، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن أشعل النيران في أسرته وسرق شقيقته.

أضافت أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه الأقباط، ويرشقهم بالحجارة، كما أنه ادعى النبوة منذ فترة.

وتحفظت الشرطة على أسرة المتهم المكونة من والده ووالدته وثلاثة أشقاء داخل قسم المرج لدواعٍ أمنية، واستكمال التحقيقات معهم.

في السياق، اتهم سلفيون مصريون بعض المواقع المحسوبة على الأقباط بمحاولة «إثارة الفتنة»، عبر نشر أخبار للأحداث الإرهابية تصف منفذيها بـ»السلفيين».

وقال الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة إن موقع «الحق والضلال» يكذب ويدعي أن قاتل الكاهن سمعان سلفي، في حين كشف الأمن أن القاتل بلطجي مُدمن مخدرات له سوابق إجرامية خطيرة، حتى أنه حرق منزل أسرته وتعدى على والده وعلى الجيران».

ودعا لـ«تقديم بلاغات ورفع دعاوى قضائية ضد هذا الموقع والمواقع الإلكترونية المشابهة».

في المقابل، رفضت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، التي يقودها الناشط القبطي نجيب جبرائيل، وصف قاتل القس سمعان بـ«المختل عقليا».

وقالت المنظمة في بيان: إن وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي وصفت القاتل بالمختل عقليا «شركاء في قتل الأقباط».

وأشار جبرائيل إلى أن «الأقباط غاضبون للغاية من وصف قاتل القس سمعان شحاتة بالمختل»، معتبرا ذلك بمثابة «منح شرعية لارتكاب جرائم ضد الأقباط».

وطالب النائب العام المصري بالتحقيق مع أصحاب هذه المواقع والصفحات باعتبارهم يقوضون الوحدة الوطنية ويهددون السلام الاجتماعي ويثيرون فزع وخوف الأقباط.