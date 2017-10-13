﻿صحيفة تونسية تتهم السلطات بحجب موقعها الإلكتروني

تونس – «القدس العربي»: اتهمت صحيفة تونسية السلطات بحجب موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعد «تعديا صارخا على حرية التعبير»، فيما لم يصدر أي تعليق من السلطات حول هذا الأمر.

ونشرت صحيفة «الشارع المغاربي» على صفحتها في موقع «فيسبوك» بيانا أكدت فيه أن موقعها الإلكتروني تعرض الخميس «للحجب من دون أن تتلقى الصحيفة أي إشعار قضائي أو إعلام من الجهات الرسمية، ومن دون تقديم سبب لذلك، وبعد تدخل قسم التقنيين المشرف على الموقع وبعد الاتصال مع خبراء في الأمن السيبرني وأمن الواب اتضح أن الحجب الذي تعرض له الموقع لا يمكن أن يصدر إلا عن جهات مسؤولة».

واعتبرت الصحيفة أن حجب موقعها الذي قالت إنه الأول من نوعه بعد الثورة «يمثل تعديا صارخا على حرية التعبير وصنصرة وإعلانا رسميا ومخيفا عن عودة «عمار 404» (الرقيب الإلكتروني في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي) سيئ الذكر وما عرف به من ممارسات قمعية خلنا أنها ولت ولن تعود.

وطالب الجهات الرسمية بإصدار توضيح حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنها «مصرة على المضي قدما في خطها التحريري والمهني وأن محاولات ترهيبها وتركيعها لن تثنيها عن مواصلة أداء رسالتها الإعلامية في إطار أخلاقيات المهنة ومعاييرها».

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين حذرت في مناسبات عدة من عودة «ممارسات» أيام بن علي في قمع حرية الإعلام والضغط على الصحافيين، مشيرة إلى تسجيل عدد من الحالات التي تتعلق بالاعتداء على الصحافيين ومنعهم من أداء عملهم والوصول إلى المعلومات، فضلا عن ممارسة رئاسة الجمهورية لضغوط على بعض وسائل الإعلام لمنع بث بعض الحوارات، وهو ما نفته الرئاسة، معبّرة عن احترامها لحرية الإعلام والتعبير كأحد أهم مكاسب الثورة التونسية.