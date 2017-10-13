﻿تونس: الشاهد يدعو المعارضة للتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التصريحات المغلوطة

تونس – «القدس العربي»: دعا رئيس الحكومة التونسية قادة المعارضة بالتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التجاذبات والتصريحات غير الصحيحة، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على النقد الإيجابي والمقترحات الجدية لتطوير عملها وتحسين أوضاع البلاد.

وخلال لقاء صحافي مع إحدى القنوات الخاصة، قال الشاهد إن حكومته تعمل على تحقيق نسبة نمو تقدر بخمسة من مئة مع بلوغ عام 2020، فضلا عن تقليص العجز التجاري إلى ثلاثة من مئة، لكنه أشار إلى أن الوصول إلى هذه الأرقام مرهون بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد.

وأضاف «الجميع يعرفون أن الوضع صعب وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها وبالتالي من يرغب في تقديم مقترحات فهو مرحب به ويكفينا من الشعارات والتصريحات الجانبية».

كما فند ما يروّج حول اتخاذ حكومته للحلول السهلة ورضوخها لإملاءات الصندوق النقد الدولي من دون وضع أي برنامج، مشيرا إلى أن الصندوق «مكّن تونس من قروض بفوائد ضعيفة أغلبها تم الاتفاق عليها قبل انطلاق مهام حكومة الوحدة الوطنية».

وحول الحرب التي تقودها حكومته ضد رموز الفساد في البلاد، قال الشاهد «هذه الحرب كانت شعارات رفعها الكثيرون، لكن حكومة الوحدة الوطنية هي الوحيدة التي خاضتها (…) ومن يحاول التشكيك في هذا الأمر فليحدّثنا ماذا فعل عندما كان في الحكم؟».

واعتبر أن محاربة الفساد «تتطلّب عزيمة وعملا متواصلا»، مضيفا «بالأمس فقط تم إيقاف 14 مسؤولا تورطوا في عملية تبييض أموال». وأضاف «نحن ماضون قدما في هذا الموضوع وقد وفرنا كل الإمكانيات للقضاة وأحدثنا 12 محكمة إدارية وطورنا التشريعات الخاصة بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن محاربة الفساد عملية معقدة وتحتاج لوقت طويل.

وأكد الشاهد أن حكومته لم تتلق إلى حد الآن أي مقترحات جدية من قبل المعارضة، داعيا المعارضة والسياسيين عموما إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية مع تجنب التجاذبات، مشيرا إلى أن «الحكومة منفتحة على النقد الإيجابي وكل ما هو مبني على المسؤولية.

واستغرب، في السياق، محاولة بعض السياسيين «التدجيل على التونسيين» عبر اختلاق معلومات غير صحيحة خاصة فيما يتعلق بقانون المالية الخاص بعام 2018.

وأشار إلى أن أغلب ما يتم طرحه حول هذا القانون «لا يمتّ للواقع بصلة»، نافيا وجود أي ضرائب جديدة على السيارات أو زيادة قيمة الضريبة المتعلقة بالسفر (طابع السفر)، كما نفى تراجع الحكومة عن دعم بعض المواد الأساسية.

وأضاف «تمّ وضع برنامج وطنيّ لإعادة ترميم المدارس والمستشفيات من خلال فرض ضريبة على بعض القطاعات للإسهام في مجهود الدولة في قانون المالية 2018.

كما تحدث عن «إجراءات استثنائية» ضمن قانون المالية الجديد لمصلحة المستثمرين الجدد تتمثل في «إعفاء أيّ مستثمر يقوم ببعث مشروع في السنتين المقبلتين في أي قطاع وفي أي جهة من دفع الضريبة لمدّة 3 سنوات كاملة»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف للتشجيع على الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وتقليص البطالة خاصّة في المناطق الداخلية والمحرومة.

وحول الحكم القضائي المتعلق بسجن شابين جزائري وتونسية بسبب «قبلة حميمة» في الطريق العام، قال الشاهد إنه يحترم استقلالية القضاء ولا يريد الخوض في المسألة، داعيا إلى زيادة دعم الحريات الشخصية وإعادة النظر في بعض القوانين في هذا المجال.

وكان الحكم المذكور أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث اتهم بعض السياسيين السلطات بمصادرة الحريات والإساءة لصورة البلاد، فيما أكدت النيابة العامة أن المتهمين تم ضبطهما في وضعٍ «منافٍ للأخلاق»، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بقبلة فقط.