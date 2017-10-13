﻿«الائتلاف» المعارض: الحكومة المؤقتة هي الإدارة الشرعية لجميع المناطق المحررة

حلب – «القدس العربي»: التقى أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، مسؤولي الحكومة السورية المؤقتة وهيئة الأركان العامة المشكلة حديثاً، الجمعة في مدينة غازي عنتاب التركية.

وترأس الاجتماع رئيس الائتلاف رياض سيف ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، وبحث المجتمعون آخر أعمال الحكومة على الأراضي السورية، والمشاريع التي يجري العمل عليها. وأكد سيف على دعم الائتلاف الوطني لأعمال الحكومة المؤقتة بوصفها الإدارة الشرعية للمناطق المحررة، رافضاً أي تشكيلات بديلة هدفها «تمزيق الصف الوطني» على حد قوله.

ولفت سيف إلى أن وجود الحكومة المؤقتة في مناطق خفض التصعيد الأربع يحفظ وحدة سوريا ويمنع محاولات التقسيم، وقال إن «غياب الحكومة المؤقتة عن إدارة مناطق خفض التصعيد الأربع يحرمها من توحيد المحاكم ومناهج التعليم والوحدة القطاعية». وأضاف أن الائتلاف الوطني يعقد العديد من الاجتماعات في غازي عنتاب مع كل من طواقم الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم وهيئة الأركان بهدف توحيد الرؤية والجهود في مختلف المجالات، معتبراً أن المدنيين في المناطق المحررة والذين يتعرضون للقصف الممنهج «ليسوا بحاجة لمن يستنهضهم ولكن يحتاجون لتوحيد إرادتهم والاهتمام بهم».

وحول ما يحدث في إدلب نوّه رئيس الائتلاف الوطني إلى أنهم يراقبون وضع إدلب عن كثب، مضيفاً أن «أولويتنا كانت على الدوام هي حماية المدنيين من إجرام نظام الأسد».

وشدد سيف على أن الائتلاف الوطني شريك أساسي في الجهود الرامية لإعادة إدلب إلى ما وصفه بـ «حاضنتها الثورية»، وذلك عبر استلام الحكومة المؤقتة إدارة المحافظة بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

ورحب رئيس الائتلاف الوطني بالدعم الذي تقدمه تركيا، وقال إنه «على ثقة من أن الجهود التي تبذلها أنقرة في المجالات كافة هدفها حماية إدلب من أي عدوان وحماية أرواح مواطنيها». فيما لفت رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب إلى أنهم قطعوا شوطاً طويلاً على طريق بناء جيش وطني والتخلص من الفصائلية»، معتبراً أن ذلك سيدعم موقف الحكومة ويساهم في حماية المناطق المحررة من أي عدوان. كما أكد أن هناك عملاً مستمراً لزيادة تحسين واقع الخدمات للسكان، وتوفير ظروف معيشية أفضل للنازحين الذين هجرهم نظام الأسد من بيوتهم وأراضيهم.