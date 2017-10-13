﻿أردوغان: قواتنا المسلحة بدأت عملية انتشار في إدلب السورية مع الجيش الحر لحماية أمننا ووقف الاشتباك

أنقرة – دمشق – «القدس العربي»: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن بلاده بدأت عملية انتشار في مدينة إدلب شمالي سوريا، وفق إطار مباحثات أستانة. وجاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مشاركته في اجتماع رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالولايات. وأضاف أردوغان: «قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة (إلى إدلب)، وهذه الليلة بدأت قواتنا المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في إدلب».

وتابع: «إدلب محافظة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع سوريا على طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا الـتدابير الأمنية». وزاد قـائـلاً: «إن اـلذين فـشلوا في إركـاع تـركيا، يخـرجون أمـامنا كـل يـوم بمـكائد مخـتلفة».

وصباح أمس، أعلن الجيش التركي أن عناصر من قواته بدأت في تشكيل نقاط مراقبة في «منطقة خفض التوتر» في محافظة إدلب السورية، في إطار مسار مباحثات أستانة.وأضاف في بيان أن فعاليات تشكيل نقاط المراقبة بإدلب بدأت اعتبارًا من الخميس؛ بهدف تهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان استمراره، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإعادة النازحين إلى منازلهم. وأوضح أردوغان أن بلاده مثلما لم تنسَ الذين وقفوا إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، فلن تنسَ أيضاً من نصبوا العراقيل أمامها.

وأعلنت هيئة الأركان التركية أمس أن نشر قواتها في إدلب يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وإعادة النازحين، كما يهدف لتهيئة الظروف المناسبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار وضمان استمراره في المدينة.

وذكرت «هيئة تحرير الشام» التي تبسط سيطرتها على معظم المساحة الكلية لمحافظة إدلب، ان نحو 100 جندي من الجيش التركي دخلوا إلى سوريا عبر معبر أطمة الحدودي ليلة أمس، بواسطة 33 آلية عسكرية، واتجهوا إلى النقاط المطلة على الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د».

فصائل الجيش الحر في غرفة عمليات «حوار كلس» المنضوية تحت عملية «درع الفرات» والمدعومة من انقرة، اعلنت مشاركتها قبل نحو يومين، في العمليات العسكرية المرتقبة في ادلب شمال غرب سوريا، بهدف تطبيق اتفاق «تخفيف التوتر»، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على انتهاء العمليات العسكرية السورية التركية، التي أطلقتها الحكومة التركية عبر «درع الفرات» لدعم فصائل الجيش الحر في بلدات ريف حلب الشمالي بهدف طرد تنظيم الدولة.

موقف سيادي … وأرباح «باب السلامة»

ومع تسلم الحكومة السورية المؤقتة لمعبر باب السلامة ستحقق موقفاً سيادياً، وخاصة ان الحكومة ستجني أرباحا طائلة من المعبر عقب تسلمها لادارته، فيما سيكون هذا المبلغ المتوقع ان يبلغ نحو مليون دولار امريكي شهريا بمثابة «حمل كاذب» إلى حين تثبيت نقل السيطرة والصلاحيات الكاملة للحكومة المؤقتة.

وتعتبر البوابات الحدودية مع تركيا هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الشعب السوري، بيد ان وقوع المعابر بيد بعض الفصائل المتشددة ادى إلى تعزيز وطأة الحصار المفروض على الأهالي في الداخل .

ويعتبر تسليم الجبهة الشامية التابعة للجيش السوري الحر لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا للحكومة السورية المؤقتة الحدث الأبرز في شمالي حلب منذ تحريره أواخر شهر آب من عام 2012، فوصول الفصائل العسكرية لفكرة أن الحكومة هي التي يجب أن تسير الدوائر الحكومية والمدنية والقضائية والأمنية يعتبر أيضا نقطة فارقة لتعزيز عمل الحكومة بإدارة شؤون المناطق المحررة.

ورأى الصحافي السوري «ايمن محمد» في تصريح لـ»القدس العربي» ان تسلم الحكومة المؤقتة للمعبر بداية لتأسيس سلطة مدنية قادرة على تسيير شؤون المدنيين بعيداً عن سطوة الفصائل العسكرية المسلحة.

اقتصادياً، سيدر المعبر أرباحاً تصل إلى مليون دولار أمريكي في الشهر الواحد على الحكومة المؤقتة حسب مصادر مطلعة، ومن الممكن استثمار هذا المبلغ لبناء المؤسسات الخدمية، حيث اكد المتحدث ان «عائدات معبر باب السلامة تصل إلى مليون دولار شهرياً، وربما تمتد هذه الخطوة إلى تسلم «الحكومة المؤقتة» جميع المعابر بين سوريا وتركيا كما في باب الهوى في ادلب وجرابلس بريف حلب، كما يمكن قراءة هذا التطور من زاوية أن تسلم الحكومة للمعبر سيعطيها أحد الأوراق السيادية التي تبحث عنها المعارضة السورية منذ وقت طويل».

أن تكون البوابات الحدودية تحت تصرف الحكومة السورية المؤقتة هذا يعني إعطاء الشرعية القانونية والإدارية للمعابر في عملية الدخول والخروج للمسافرين لأن الحكومة السورية المؤقتة معترف بها من قبل تركيا والكثير من دول العالم، ولا شك بأن السيطرة على المعابر له فائدة مالية على عمليات دخول البضائع والخدمات والمسافرين وبذلك يشكل عائدا ماديا للحكومة السورية المؤقتة من أجل صرفها على مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية من (الأفران ومحطات تصفية المياة وتوليد الكهرباء والمشافي والمستوصفات وتأمين سيارات الاسعاف والتعليم والطرق» في المناطق الداخلة التي تحت سيطرتها خاصة وصرفها على المجالس المحلية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة المؤقتة.

وذهب محمد إلى ضرورة وضع حد للكتائب التي تعمل على إثارة المشاكل والفتن والدسائس والاغتيالات والاعتقالات من أجل السيطرة على البوابات والمراكز الحدودية بحيث يكثر التهريب بكل أشكاله وانواعه. وكانت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري قد عقدت امس اجتماعاً موسعاً في مدينة غازي عنتاب مع الحكومة السورية المؤقتة، بحضور رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف ورئيس الحكومة جواد أبو حطب، الذي أكد على ضرورة إكمال مسيرة الحكومة بتقديم الخدمات للسوريين في المناطق المحررة، معتبراً أن تسلم الحكومة المؤقتة إدارة معبر باب السلامة «خطوة هامة على طريق الارتقاء في مستوى أداء الحكومة

تحسين واقع الخدمات

وقال رئيس الحكومة جواد أبو حطب إن هناك جهوداً كبيرة يبذلها الوزراء وطواقم الحكومة لتحسين واقع الخدمات في المناطق المحررة، وعلى الأخص في مجالي التعليم والصحة، وأشار إلى أن معبر باب السلامة يحتاج لنحو ثلاثة أشهر لبدء العمل وفق أنظمة جديدة، وذلك بعد إنهاء عمليات الإصلاح والتجهيز.

وقال المستشار الإعلامي السابق لدى هيئة المفاوضات العليا مضر الاسعد ان السبب الرئيسي في دخول القوات المسلحة التركية هو فرض الهدوء والاستقرار في كل المحافظة، وسيجنب المنطقة ما قد سيلحقها تدمير وقتل من قبل الطيران المعادي للثورة السورية أو الكتائب التي تحاول اختراق الأهالي وافتعال المشاكل والخلافات وإضافة إلى المساهمة في وحدة الأراضي السورية من عبث التنظيمات التي تعمل إلى خلق واقع من خلال بعض الاحلام التي تراود البعض لتنفيذ أجندات خارجية.

الخبير العسكري «محمد العطار» قال في تصريح لـ»القدس العربي» انه انطلاقاً من موقع تركيا الجيوسياسي الهام جداً والواقع ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد والتي تسير واشنطن بهدف تنفيذه على الأرض، اصطدمت السياسة التركية بعقبات ومطبات السياسة الأمريكية وكان اهمها الانقلاب الحاصل ومحاولة اغراق تركيا بالمستنقع السوري وحيدة، الا ان انقرة حرصت على ان تدخل ضمن حلف عسكري تنفذ من خلاله السياسة التركية، حيث سعت تركيا منذ بداية الحرب في سوريا إلى التنسيق مع واشنطن ودول الغرب لتشكيل حلف للدخول إلى سـوريا لكنها فـشلت.