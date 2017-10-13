﻿رجال دير الزور … من النزوح إلى الاعتقال وعالقون بين ظلم «قسد» أو الموت بمحرقة النظام وروسيا

حلب – «القدس العربي»: كثرت الشكاوي خلال الأيام الماضية من المدنيين النازحين من دير الزور (شرقي سوريا)، الذين توجهوا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات الحماية الكردية حول اعتقالات تطال الشبان العرب على الحواجز، وذلك بهدف تجنيدهم ضمن الخدمة الإجبارية ضمن صفوفها.

وفي شهادته على فرض التجنيد الإجباري على النازحين العرب في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يشرح عبد الكريم وهو أحد أبناء دير الزور لـ «القدس العربي» رحلة نزوحه من ريف دير الزور باتجاه مناطق سيطرة قسد قبل أيام، حيث تم إيقاف السيارة التي يستقلونها عند أول حاجز في منطقة سلوك بالرقة، وطلب عناصر الحاجز من جميع الركاب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة والثلاثين النزول لأن عليهم «خدمة جيش».

ويضيف عبد الكريم الذي رفض الكشف عن كنيته خوفاً على عائلته الموجودة في الرقة، «عندما نزلنا من السيارة وقعت ملاسنة كلامية بنينا، وقلت لهم اني مريض بالشقيقة في الرأس، لكنهم قالوا لي ان هذا الكلام لن يفيد، ستذهب معنا إلى القاعدة الأمريكية وهناك ستقوم بإجراء التحاليل الطبية، ثم نقرر على ضوء التقرير الطبي ماذا سنفعل بشأن أخذك أم لا».

ووفق شهادة عبد الكريم فإن هنالك العديد من الشبان الذين رفضوا الذهاب مع عناصر الحاجز، مما أدى إلى تعرضهم لضرب مبرح و أجبروا على الصعيد في البيكاب، لافتاً إلى أن أحد الشبان «وحيد» لعائلات لأن لديه أخاً في الخدمة الإلزامية في جيش النظام، إلا أنهم قالوا له نحن لا نعترف بذلك وتم اعتقاله، وحسب عبد الكريم فقد تم اعتقالهم ووضعهم داخل محل «بقالية» فارغ لمدة ساعة، بعدها جاءت دورية تابعة للوحدات الكردية وأخذتهم إلى الحاجز وبدأوا بتوجيه الأسئلة من أين نحن»، مشيرا إلى أن قرار التجنيد الإجباري يشمل كل أبناء محافظات حلب، دير الزور، الرقة، الحسكة، والعرب حصراً.

وأكدت فلك الحسين إحدى أعضاء حملة «هولوكوست ديرالزور» تلقيهم بالحملة العديد من الاستغاثات من أهالي ديرالزور في الرقة والحسكة حول قضية التجنيد الإجباري التي كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أنكرتها سابقاً، حيث ادعت أنها أختيارية وليست اجبارية. وأضافت حديثها في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، أن أهالي ديرالزور بعيد حملة القتل والقصف الممنهجة التي تقودها روسيا والنظام ضد السكان تحت ذريعة محاربة داعش أجبرت الأهالي على النزوح باتجاه الحسكة والرقة بعد انقطاع جميع الطرق باتجاه الشمال السوري المحرر.

وأشارت فلك إلى أن عدد النازحين تجاوز خلال الشهرين الماضيين أكثر من ربع مليون شخص، حيث يعانون أوضاعاً إنسانية قاتلة في البراري، ويفترشون العراء، ليزيد من معاناتهم أن قوات قسد قامت بتبليغ قوات قسد للأهالي من أجل حضور اجتماع بهدف التجنيد الإجباري الذي يشمل أيضا الشبان الذين تحت سن البلوغ ولمدة تسعة أشهر. ونقلت فلك عن قياديين في قسد قولهم للأهالي خلال الاجتماع أنهم يقاتلون لأجل تحريرهم من داعش ويقدمون الضحايا، بينما العرب لا يقاتلون، لذلك يجب على العرب المتواجدين في الحسكة والرقة وديرالزور وحلب الالتحاق بهم والقتال إلى جانبهم وتقديم الضحايا. وأضافت، أن أهالي دير الزور اليوم أصبحوا مطالبين بالموت في سبيل قسد ومشروعها الإنفصالي أو البقاء في ديرالزور والموت بمحرقة النظام وروسيا.

في المقابل قال مدير شبكة الخابور ابراهيم الحبش لـ «القدس العربي»: إن مجموعة من العناصر «العرب» في وحدات الحماية الكردية انشقوا عنها بعد تجنيدهم بشكل اجباري ضمن صفوفها، حيث وصلوا قبل أيام إلى الأراضي التركية. وحسب الحبش فإن قيادة «ب ي د « تتعمد زج المجندين العرب في الخطوط الأولى، وتعرضهم للقتل بالمفخخات والألغام التي يزرعها «تنظيم الدولة» في الجبهات. وأضاف أن المئات من المقاتلين العرب يتحينون الفرصة للانشقاق عن صفوف الميليشيا التي تدفع بهم إلى خوض المعارك في المقدمة دون حساب سوى استنزاف العنصر العربي، بينما ردت بدورها الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيا «ب ي د» بمداهمة منازل المنشقين وتشديد الرقابة عليهم وفق كلامه.