﻿تصعيد عسكري في كركوك… والإقليم يحذر من «حرب جديدة» ويدعو السيستاني للتدخل

بغداد ـ «القدس العربي»: بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ قرارها القاضي بـ«فرض» سيطرة القوات المسلحة الاتحادية على المناطق «المتنازع عليها»، والخاضعة لسيطرة قوات «البيشمركه» الكردية، بعد يوم واحد من انتقال الأزمة بين بغداد وأربيل إلى «التصعيد العسكري».

بوادر ذلك «التصعيد» انطلقت من محافظة كركوك، عقب سيطرة قوات من الشرطة الاتحادية و«الحشد»، على عددٍ من نقاط تمركز قوات «البيشمركه» جنوب محافظة كركوك، بعد انسحاب القوات الكردية من نقاطها، من دون «أي احتكاك».

وتناقلت صفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقاطع فيديو، تُظهر مقاتلين؛ قيل بأنهم تابعون لـ»الحشد»، وقوات أخرى من لواء الرد السريع ـ التابع لوزارة الداخلية العراقي، وهم ينزلون علم إقليم كردستان من على سارية في مقر اللواء 102 التابع لقوات «البيشمركه»، جنوبي كركوك.

فيما أظهر مقطع فيديو آخر، وثّق بعدسة هاتف محمول لأحد المقاتلين، إخفاء معالم «العلم الكردي» بعلامات (×) وكتابات من بينها «مسعود العميل»، في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

ولم يظهر في التصوير أي تواجد لقوات «البيشمركه» الكردية في المقر العسكري، وخلوّه «تماماً» من أي آليات عسكرية.

استنفار لـ«البيشمركه»

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، إن انسحاب قوات «البيشمركه» من نقاطها في مناطق جنوب وغرب كركوك، «تكتيكي». كما أكدت المصادر إلى «القوات الاتحادية» تقف على مسافة تبلغ نحو 19 كم، عن مركز محافظة كركوك.

وطبقاً للمصادر، فإن القوات العراقية سيطرت على أكثر من 12 موقعاً، كانت تشغله «البيشمركه» قبل انسحابها، وإن ذلك الانسحاب جاء من دون إطلاق رصاصة واحدة أو صدام بين الطرفين. ومنذ سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على شمال العراق في حزيران/ يونيو 2014، تسيطر «البيشمركه»على كركوك الغنية بالنفط، ولم تشهد المحافظة أي تواجد لقوات اتحادية داخلها.

لكن عقب إجراء إقليم كردستان «استفتاء الانفصال» في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها «فرض سيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها»، وأبرزها كركوك. وقال اللواء رسول عمر، قائد المحور الرابع لقوات «البيشمركه»، في بيان له، أمس الجمعة، ان «اللواء 102 التابع لقوات البيشمركه انسحب من مقرات تواجده، بين ناحية تازة وقصبة البشير جنوبي كركوك»، مضيفاً أن «الانسحاب كان بالاتفاق، وأن الرد السريع يتمركز في المقرات». وفيما أكد القائد العسكري أن «البيشمركه» «لا تريد خوض قتال مع القوات العراقية، لأننا قاتلنا سوية ضد تنظيم الدولة»، دعا القيادات العراقية والكردية إلى «الحوار والتفاوض لحل المشكلات بين الجانبين».

وفور انتقال بغداد من مرحلة «التصريحات والبيانات الصحافية» إلى مرحلة جديدة تمثلت بتنفيذ إجراءاتها على الأرض، سارعت القيادة العامة لقوات «البيشمركه» بالتحذير من «كارثة»، ودعت قواتها إلى «الاستنفار».

وقالت القيادة في بيان، تناقلته عدد من وسائل الإعلام، «في الليلة الماضية بدأت قوات الحشد الشعبي وبعض من قطعات الجيش العراقي بالتحرك والاستعداد للهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركه خاصة بمحيط كركوك». ووصفت هذه التحركات أنها تأتي «بعد تشجيع ودفع أجنبي وكذلك بعد التصاريح التهديدية في الأيام الأخيرة لبعض المسؤولين العراقيين الحكوميين والعسكريين ضد شعب كردستان، والتي كانت تحتوي على إشارات خطيرة حول اندلاع حرب وهجوم على كردستان».

ووجهت القيادة، رسالة إلى المجتمع الدولي وقوات التحالف والرأي العام العالمي، نصّت على أن «هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة كبيرة، وأننا لسنا مع الحرب وإسالة الدماء».

وطالبت حكومة بغداد، بأن «تلجأ إلى طريق التفاوض وحل المشكلات بدلاً من تحريك القوات وفرض نفسها بالقوة»، مشيرة إلى أن «التهديد والهجوم والدعوة إلى القتال ليس مقبولاً بالنسبة لنا، ولا يشكل حلاً لأي مشكلة».

وتابعت: «قوات البيشمركه التي تدافع عن شعب كردستان، لن تفسح المجال أيضاَ للتعامل مع كردستان بلغة القوة والسلاح».

وأهابت بقوات «بيشمركه كردستان أيضاً، بأن يكونوا على استعداد تام (استنفار) للدفاع عن شعب وأرض كردستان، ولإفشال وإبطال كل أنواع التهديدات والهجوم».

وأكد كوسرت رسول، نائب رئيس إقليم كردستان، إن السلطات الكردية أرسلت آلافا آخرين من قواتها إلى منطقة كركوك للتصدي «لتهديدات» من الحكومة المركزية العراقية.

وأضاف أن «عشرات الآلاف من الجنود الأكراد متمركزون بالفعل هناك وأن ستة آلاف آخرين وصلوا منذ أمس الخميس مع تنامي التوترات بين المنطقة الشمالية وبغداد».

48 ساعة قبل السيطرة على كركوك

أما القائد في قوات «البيشمركه» جعفر شيخ مصطفى، فقد أكد أن قوات الكردية ترفض وقوع اقتتال مع القوات العراقية، إلا إنها مستعدة للدفاع عن شعب كردستان.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده في كركوك، أمس الجمعة، إن «قوة كبيرة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية والفرقة المدرعة تحشدت قرب محافظة كركوك»، مضيفاً إن «قادة القوة ابلغونا أمس (أمس الأول) بان لديها أمرا من رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتوغل في كركوك والسيطرة على آبار النفط والمطارات والمعابر. وأمهلتنا ساعتين لتسليم كركوك لكننا رفضنا».

وتابع قائلا: «قادة القوة قالوا إن العبادي منح وقت 48 ساعة لإجراء الحوار، وإن فشل فالقوة ستمضي بمهمتها»، مشيراً إلى «اتخاذ قوات البيشمركه كافة احتيطاتها وهي بكامل الجهوزية».

وكشف المصدر عن «رغبة الحشد الشعبي بالهجوم» على كركوك، موضّحاً إن «قوات البيشمركه ترفض وقوع اقتتال لكنها بالوقت نفسه جاهزة للدفاع عن شعب كردستان».

ودعا «الحكومة العراقية إلى المضي في توصية مرجعية علي السيستاني بإجراء حوار بين بغداد وأربيل».

لكن مصدرا رفيعا في وزارة الدفاع العراقية، نفى لـ«القدس العربي»، منح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مهلة 48 ساعة للتفاوض مع قوات «البيشمركه» في كركوك قبل سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «قادة البيشمركه هم الذين طلبوا مهلة من قادة القوات العراقية الاتحادية»، مشيراً إلى إنه «من الطبيعي أن تتحرك قوة اتحادية لأخذ مكانه في كركوك».

وتابع: «القوات العراقية عازمة على أخذ مكانها في كركوك، ولا تسعى لخوض أي معركة»، موضّحاً أن «الهدف من دخول القوات العراقية إلى كركوك هو لإعادة هيكلتها كما كانت سابقا قبل 2014».

وطبقاً للمصدر فإن «تحرك القوات الاتحادية إلى أي منطقة عراقية؛ بما فيها كركوك، أمر طبيعي جداً»، مشيراً إلى إن ذلك التحرك «لا يدخل ضمن إطار الحرب، كما يحاول أن يصوره الإعلام الكردي».

نيجيرفان بارزاني يدعو السيستاني للتدخل

وعلى ما يبدو فإن إقليم كردستان بدأ يدرك خطورة «التصعيد العسكري»، الأمر الذي دفع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والمرجعية الدينية المتمثلة بعلي السيستاني، والتحالف الدولي وأمريكا والعالم، إلى التدخل لمنع اندلاع حرب محتملة في العراق والمنطقة.

وقال، في بيان، أمس الجمعة، انه «بعد أن بدأ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتهديد (…) بهجوم قوات الجيش والحشد الشعبي على قوات البيشمركة وكردستان، فان زيادة تحشيد قوات الحشد والجيش مستمرة حول مدينة الموصل إلى محيط كركوك وخانقين (التابعة لمحافظة ديالى )».

وأضاف ان «حكومة إقليم كردستان تدعو آية الله علي السيستاني، وجميع الجهات العراقية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤيدي السلم، والأمم المتحدة، وأمريكا، والاتحاد الأوربي، والدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، والدول الأعضاء في مجلس الامن، والدول المجاورة إلى التدخل لإبعاد المنطقة من حرب جديدة».

ودعا بارزاني القوات العراقية وأي قوة خارجية أخرى إلى «ألا تسعى إلى اندلاع تلك الحرب، لأنها ستحمل نتائج جدا سيئة على الوضع الداخلي في العراق، والمنطقة بأسرها»، موضحاً إن «تلك الحرب في حال وقوعها ستكون أرضية لتقوية تنظيم داعش، والمنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة».

وتابع: «نحن في حكومة إقليم كردستان ومن أجل حل حقيقي للمشكلات كافة مستعدون للحوار»، محملا من أسماه «الطرف المقابل»، والقائد العام للقوات المسلحة مسؤولية التهديدات وما ينجم عنها من نتائج سيئة.

وجاء تصريح رئيس حكومة إقليم كردستان، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الحكومة «لا تريد» صراعاً عربياً كردياً.

وأعاد العبادي، أمس الجمعة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقتطفات من تصريحات أدلى بها قبل أيام، من بينها «العراق لا يريد صراعا عربيا كرديا»، مؤكدا على أن «الطائفيين ومن يساندهم هم اشر من عليه».

وأوضح: «ليس هناك حرب على المواطنين في أي مكان في البلاد»، لكنه شدد على إن «من واجب الحكومة حمايتهم في كل المناطق».

«وضع مقلق»

في تطور لاحق، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب موفق الربيعي، لـ«القدس العربي»، الوضع الأمني في كركوك بأنه «مقلق جداً وغير مستقر»، وقد «ينفجر في أي لحظة».

وقال الربيعي، وهو مستشار الأمن القومي السابق، إن كل ذلك يأتي بسبب «سياسة فرض الأمر الواقع على المناطق خارج إقليم المنطقة الشمالية بالقوة». في إشارة إلى سياسة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وتابع: «محاولة فرض واقع جديد على أهل هذه المناطق، الواقعة خارج الخط الأزرق، الذي حدد في 19 آذار/ مارس 2003».

وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية مسنودة من قبل مجلس النواب تعتزم فرض سيادة القانون والدولة، على كل الأراضي العراقية شمال الخط وجنوبه»، مؤكداً «عزم القوات العراقية على استرداد سيادة الحكومة الاتحادية على كل المحافظات العراقية».

ومضى إلى القول: «هذا الأمر يتم حاليا بما يسمى القوة الناعمة، لكن القوات الأمنية تمتلك قواعد اشتباك ومن حقها الدفاع عن نفسها إذا تعرضت إلى أي خطر أو نيران غير صديقة».

ووفقاً للمصدر، فإن «انسحاب قوات البيشمركه من مقارها يعدّ أمراً جيداً»، لافتاً إلى إمكانية أن «تكون قوات البيشمركه كقوات الحشد والشرطة الاتحادية، تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وجزء من هيكلة الأمن الوطني العراقي».

ودعا الربيعي «قوات البيشمركه» إلى «فسح المجال أمام قوات الشرطة الاتحادية لأخذ مواقعها في كركوك»، كما دعا أيضاً «القوى السياسية والإسلامية الوطنية الكردية، إلى صنع قرار في برلمان إقليم كردستان لإلغاء الاستفتاء، حتى يمكننا الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة جميع المواضيع من دون قيد أو شرط».

دعوات للحوار

في الأثناء، حذر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، من «نزاع مدمر» جراء التحركات العسكرية في كركوك، داعيا للجوء إلى «الحكمة والحوار».

وقال في «تغريدة» على «تويتر»، إن «التحركات العسكرية في منطقة كركوك ستؤدي إلى نزاع مدمر»، وفيما أكد «ضرورة اللجوء إلى الحكمة»، دعا طالباني إلى «وقف التقدم العسكري والبدء بالحوار».

وكان بافيل الطالباني نجل الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني أكد، أمس الأول الخميس، أن محافظة كركوك في حاجة إلى إدارة مشتركة وفق نتائج آخر عملية انتخابات، فيما دعا أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي إلى العودة إلى البرلمان الاتحادي.

كذلك، اعتبر محافظ كركوك «المقال» نجم الدين كركوك، أن الأفضل ل‍بغداد ألا تفكر بحل المشكلات عن طريق إرسال قوات إلى المحافظة، مشيرا إلى أن الكرد يريدون حل المشكلات بسلام، فيما شدد على رفض دخول أية قوات إلى المحافظة.

وقال، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، أمس الجمعة، إن «أهالي كركوك يحبون مدينتهم وهم مستعدون دائماً للتضحية في سبيل حمايتها، وفي العام الماضي وخلال هذه الفترة تقريبا تمكن أهالي كركوك وقوات البيشمركه من تحقيق انتصار كبير على داعش الذي أراد احتلال المدينة»، معتبرا أن «من الأفضل لبغداد (…) البحث عن طريقة أخرى لحلحلة الخلافات».

وأضاف: «منذ يوم إجراء الاستفتاء وبغداد مستمرة بإصدار البيانات ورئيس الوزراء مستمر يومياً بطلبات جديدة، لكن الكرد لديهم مطلب واحد أنهم لا يريدون الاقتتال بل حل المشكلات بسلام»، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية تفكر فقط في كيفية تمركز قواتها داخل كركوك، وهذا الأمر لن يقبل به أهالي كركوك».

وطبقاً لتصريح كريم، فإن «الحكومة العراقية كانت تفكر دائما بالسيطرة على هذه المناطق التي حررتها قوات البيشمركه بعد انتهاء الحرب مع داعش».

ترحيب شيعي

في تطور لاحق، رحب المرجع الديني الشيعي قاسم الطائي، بتوجيهات العبادي بنشر القوات العراقية على عموم البلاد ومنها كركوك وفرض سيادة الدولة.

وقال بيان لمكتب الطائي إن «هذه الخطوة نبه عليها المرجع الطائي منذ عشر سنوات»، معتبرا هذه الخطوة بأنها «جيدة للعبادي وإن كانت متأخرة».

وأضاف «كما نبه المرجع (…) على خطأ تسمية سلطات الإقليم بالحكومة التي تستبطن ولو بالإيحاء الاستقلال من حيث القرار وعدم الرضوخ لحكومة الدولة، ولم يكتف بذلك بل نبه على ضرورة مشاركة المركز بقرارات الإقليم وربط كل مؤسساته في بغداد»، فضلاً عن تنبيه الطائي بأن «يكون القائد العام للقوات المسلحة هو المتحكم بقوات البيشمركه وله صلاحيات تحريك بعض فرقها لاقتضاء الضرورة».

ودعا المرجع الشيعي، وفقاً للبيان، مسعود بارزاني إلى «الرضوخ لإرادة العراق، وان يجنب الشعب الكردي أموراً هو في غنى عنها».