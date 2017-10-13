﻿الصحافي سليمان الحكيم بعد هدم منزله: شارون يحكم مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الصحافي المصري سليمان الحكيم الذي هدمت قوات الأمن منزله، إن «بيان وزير داخلية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعم أن هدم بيتي وإلقاء القبض عليّ ليس له علاقة بموقفي السياسي المعارض».

وتسأل: «لماذا تقوم الحملة بهدم بيتي فقط دونًا عن البيوت المخالفة رغم أنني لم ابنِ على أرض حكومة، كما لم أبنِ على أرض زراعية أو متنازع عليها مع طرف آخر ولكنها داخل كومباوند مرخص له بالبناء».

وأضاف: «قرار الإزالة صادر منذ عام ولم أًخطَر به رغم طول المدة، فلماذا تذكر النظام هذا القرار الآن بعد أن أطلق كلابه في كل الفضائيات مطالبين بإعدامي».

واختتم الحكيم تعليقه، على واقعة القبض عليه وهدم منزله، قائلا: «شارون يحكم مصر». ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورا لمنزله بعد أن هدمت الجرافات أجزاء منه، معلقا على الصور: «وزارة الداخلية تنفي هدم البيت، وهذه الصور تظهر الحقيقة».

وكانت نيابة فايد في الإسماعيلية، قررت مساء الخميس، إخلاء سبيل الكاتب الصحافي سليمان الحكيم، بكفالة 500 جنيه، بعد التحفظ عليه بتهمة الاعتداء على الأجهزة الأمنية بـ«السب والقذف أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزله».

وأصدرت محافظة الإسماعيلية بياناً، حول واقعة القبض على الحكيم، جاء فيه، إن الحكيم «سبق أن صدر ضده قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2016 والمصدق عليه بالموافقة على تنفيذ الإزالة من المحافظ اللواء ياسين طاهر، بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2017 ضمن مجموعة قرارات إزالة عددها 17 قراراً واجبة التنفيذ».

وأضافت محافظة الإسماعيلية في بيانها: «نظرا لقيام المذكور ببناء منزل داخل المنتجع محاط بأسوار بقرية الواحة بجوار إدارة مرور فايد ومكون من دور أرضي، وثلاثة أدوار علوية دونما الحصول على تراخيص بالبناء وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وبناء على ذلك واستنادا لإنفاذ القانون وبعد التنسيقات الأمنية مع مختلف الجهات الأمنية قامت حملة من رجال الادارة الهندسية في مجلس مدينة فايد مدعمة برجال الشرطة والقوات الأمنية صباح اليوم بتنفيذ 17 قرار إزالة من ضمنها القرار الخاص بعقار سليمان الحكيم، وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الجزئية للدور الأرضي من العقار، ولم تتمكن من إزالة باقي الأدوار لعدم توافر المعدات اللازمة».

وتابعت المحافظة: «عندما بدأ رجال الحملة في الانصراف من الموقع فوجئ الجميع باعتراض سليمان الحكيم على مأمور مركز شرطة فايد والتعدى عليه وعلى رجال الأمن والإدارة الهندسية بالسب والقذف، ما دعا إلى تحرير محضر شرطة ضده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المذكور بعد العرض على النيابة».

يذكر أن نوابا وإعلاميين مقربين من النظام هاجموا الحكيم خلال الأيام الماضية، بعد ظهور الأخير في قنوات معارضة تبث من تركيا، هاجم فيها نظام السيسي، ووصف مصر في عهده بـ«السجن الكبير».