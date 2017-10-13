﻿وزير داخلية ألمانيا: لا يوجد ما يمنع من اعتماد عطل إسلامية في بلادنا

برلين ـ «القدس العربي»: نشر موقع صحيفة بيلد الألمانية الإلكتروني أمس الجمعة مقابلة مع وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير أعرب فيها عن استعداده لمناقشة إدراج أعياد إسلامية ضمن جدول العطل في ألمانيا.

ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن دي ميزيير أكد تقبله لفكرة مناقشة هذا الموضوع جديا، وأنه من الممكن اعتماده داخل حدود الولايات التي يتواجد فيها المسلمون بكثرة، وليس من الضروري اعتماد هذه الأعياد كعطلة رسمية لكامل ألمانيا، ووضح الوزير الألماني أن عيد القديسين، الذي يعتبر عيدا كاثوليكيا، يتم الاحتفال به، ومعاملته كعطلة رسمية في الولايات الألمانية ذات الغالبية الكاثوليكية، وأنه لا يوجد من مانع من تطبيق هذا الأمر مع أعياد المسلمين.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك على أقوال دي ميزيير، معتبرا أنها «تصب في صالح الاندماج في ألمانيا»، وقال مزيك لصحيفة بيلد «إنه حتى لو تم تطبيق هذا القرار في بعض الولايات فقط فأنه يعتبر هذا أمرا إيجابيا». مؤكدا أنه ليس من نية المسلمين في ألمانيا تعطيل العمل في كل ألمانيا من أجل الأعياد.

وأشار إلى بعض مؤسسات الدولة الألمانية، حيث يتم تناوب العمل بين الموظفين المسلمين والمسيحين في عيد الفطر وعيد الميلاد، معتبرا أن هذه الإجراءات تؤكد على حقوق الجميع بالاحتفال بعيده، ويساعد على تقبل الآخر.

يذكر أن ولايات مثل برلين، وهامبورغ وبريمين، تعتبر أن من حق المسلمين التغيب عن المدرسة أو العمل مع حلول الأعياد الإسلامية، كما استحدثت هذه الولايات بعض التغييرات على سير العمل لموظفيها المسلمين في رمضان.

يشار كذلك إلى اعتماد بعض الولايات تطبيقات مماثلة للأعياد اليهودية ضمن القوانين الداخلية الخاصة بها.

وكانت دراسة حديثة أجراها معهد برتلسمان ومقره مدينة غوترسلوه في ألمانيا قد امتدحت قدرة المسلمين على الاندماج في المجتمعات الأوروبية ولا سيما في ألمانيا، إلا أنها أكدت أن المسلمين يواجهون مشكلة في التقبل من المجتمع الذين يعيشون فيه. وأظهرت الدراسة أن اندماج المهاجرين المسلمين يسجل «تقدما فعليا» في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والنمسا، رغم العقبات التي تقف أمامهم في ما يخص التعليم والعمل.

مدير قسم الدراسات في معهد برتلسمان، شتيفان فوبل قال في بيان أن «الاندماج بدأ في الغالب مع الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين، وقال إن الدراسة شملت ألف شخص كعينة تمثيلية للسكان، إضافة إلى 500 آخرين يقولون انهم مسلمون من الدول المذكورة. وأكد فوبل أن العينة شملت أيضا لاجئين وأجانب يعيشون في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، إلا أنه لم يأخذ بالاعتبار الأجانب واللاجئين الذين قدموا لأوروبا بعد عام 2011.

واعتمد المعهد عدة مؤشرات للدلالة على اندماج المسلمين الذين يمثلون حوالى 5٪ من سكان دول أوروبا الغربية حسب الدراسة، من بينها مستوى التعليم والتوظيف والراتب والرابط الذي عبروا عنه تجاه بلد الاستقبال بالإضافة إلى وقت الفراغ الذي يمضونه مع غير المسلمين.

وتوضح الدراسة أن 67٪ من أبناء المهاجرين المسلمين يكملون دراستهم بعد الشهادة الثانوية (17 عاما)، وقال غالبيتهم «يرتبط» بالبلد الذي استقبلهم (96٪ في فرنسا وألمانيا) رغم استمرار التعبير بقوة عن رفض المهاجرين في بعض الدول.

ويرى فوبل أن «الاندماج الناجح ملفت لا سيما لعدم تقديم أي من الدول الخمس وسائل بنيوية مناسبة للمشاركة (المجتمعية) ولأن المسلمين يواجهون رفضا من قبل حوالى خُمس السكان». ففي النمسا، قال 28٪ من المشاركين في الدراسة إنهم لا يريدون جيرانا مسلمين، وكذلك 21 ٪ في بريطانيا و19٪ في ألمانيا و17٪ في سويسرا و14٪ في فرنسا، فيما تتدنى نسبة رفض الجيران «المثليين» أو «الملونين».

وبالرغم من هذه الأرقام يرى فوبل أن هذه النسب تشبه النظر إلى الكأس نصف المملوء، فهناك من سيرى أن نسبة 20٪ التي ترفض المسلمين كبيرة وغير مقبولة، إلا أنه يمكن التعويل أيضا على أن الغالبية الكبيرة من الأوروبيين لا ترفض المسلمين، بل وترحب بهم.

وعن أسباب الرفض المجتمعي للمسلمين، قال الخبير في معهد برتلسمان «اللافت للنظر أن الرفض للمسلمين لا يأتي من قبل الأشخاص الذين يرون أنفسهم يتبعون التعاليم المسيحية والكنسية، بل هم في الغالب من الذين يرون أنفسهم علمانيين، ولا يتبعون أي دين». وأوضح «يظهر هنا أنه ليس صراعا دينييا، كما يروج له البعض، فالمتدينون المسيحيون لديهم ترحيب كبير باللاجئين أكثر من الذين يعرفون أنفسهم بأنهم لا يتبعون أي دين». وتابع «في ألمانيا يلعب التوزيع الجغرافي دورا أيضا، فالرفض في الولايات الشرقية أكبر منه بكثير في غرب ألمانيا».

ويعترف الخبير الألماني أن هناك أيضا نوعا من التشويه الإعلامي بحق المسلمين، إلا أن ما يسمى «الإرهاب الإسلاموي» لعب دور أيضا في الخوف من الآخر حسب قوله.