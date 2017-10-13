﻿الإصابة تحرم تشلسي من جهود كانتي ثلاثة أسابيع

لندن – د ب أ: أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي الإنكليزي أن لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الأربطة وأنه من الصعب تعويض غياب اللاعب. وتعرض اللاعب للإصابة مع منتخب بلاده في الأيام الماضية. وقال كونتي: «سنجري أشعة الأسبوع المقبل لدراسة موقفه وإذا كانت حالته تتحسن»، مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وراحة تتراوح بين 20 و25 يوما. وأوضح: «إنها إصابة في الأربطة. خسارة كبيرة لنا. تعلمون أهميته لنا. ليس لدينا مثيل يملك نفس الصفات. والآن، لدينا تيمو باكايوكو وسيسك فابريغاس. علينا إيجاد حلول مختلفة». كما يفتقد تشلسي جهود مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا امام كريستال بالاس، لكن كونتي أكد أن اللاعب سيكون جاهزا لمباراة الفريق التالية أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

أرينا يستقيل من تدريب المنتخب الأمريكي

واشنطن – رويترز: قال بروس أرينا إنه استقال من تدريب منتخب الولايات المتحدة بعد الاخفاق في التأهل لكأس العالم. وتعاقد مسؤولو المنتخب الأمريكي مع أرينا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإعادة مشوار الفريق في التصفيات إلى الطريق الصحيح لكنه أخفق هذا الأسبوع في التأهل بعد هزيمة مذلة 2-1 أمام ترينيداد وتوباغو.

منتخب فرنسا يسعى إلى تمديد عقد ديشان

باريس – الأناضول: قال نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه سيعقد جلسة مع المدرب ديديه ديشان للتفاوض معه حول تمديد عقده خلال الفترة المقبلة. وقال: «سأعقد جلسة مع ديشان، وأحاول تمديد التعاقد معه لسنوات إضافية (لم يذكر مدة) بعد المستوى المتميز الذي ظهر المنتخب الفرنسي عليه في تصفيات كأس العالم». وينتهي عقد ديشان مع منتخب «الديوك» بنهاية النسخة المقبلة لكأس العالم. وتأهل منتخب فرنسا بعدما اعتلى صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

الاسباني ميرينو يرتبط بعقد دائم مع نيوكاسل

لندن – رويترز: قال نيوكاسل الانكليزي الممتاز إنه حول عقد إعارة لاعب وسطه ميكل ميرينو إلى تعاقد دائم وارتبط معه بعقد لخمسة أعوام. وكان ميرينو (21 عاما) وهو أسباني انضم إلى نيوكاسل من بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك في جميع مباريات الفريق السبع في الدوري هذا الموسم. وقال ميرينو: «أنا سعيد حقا بوجودي هنا وسعيد بالتوقيع على هذا التعاقد رسميا». وأضاف: «أركز على أدائي وتحسين مستواي وأنا حقا سعيد بالتوقيع على العقد». ويحتل نيوكاسل الصاعد حديثا لدوري الأضواء والذي يقوده المدرب الاسباني رفائيل بنيتز المركز التاسع، وسيحل ضيفا على ساوثهامبتون الذي يتخلف عنه بثلاثة مراكز الأحد المقبل.

مدرب نرويجي يحفز لاعبيه بإعطاء التعليمات عارياً!

كوبنهاغن – د ب أ: أقدم المدرب النرويجي، روني دييلا، على تصرف متهور لتحفيز لاعبيه في فريق فاليرينغا النرويجي، في صراعه لتجنب الهبوط، حيث ظهر عاريا خلال إعطاء تعليمات مهمة للفريق. وقال دييلا: «ربما شاهدني كثيرون عاريا الآن… يجب أن يكون لدينا بعض المرح بكل الجدية». وفاز فاليرينغا بالمباراة أمام بران 2/1، ونجح في التقدم لمركز خارج منطقة المهددين بالهبوط، قبل ست مباريات من نهاية الموسم. وقال دييلا إنه لن يظهر عاريا بشكل منتظم حتى لا يقلص من «تأثير المفاجأة» التي يستخدمها لتحفيز اللاعبين. ويرجح أن يرحب اللاعبون بقرار المدرب. وقال كريستيان غريندهايم: «ما من أحد شعر فعليا بالإحباط لأنه لن يكرر هذا».

إيقاف خمسة لاعبين في منتخب الإكوادور لأسباب انضباطية

كيتو – د ب أ: أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم إيقاف خمسة لاعبين عن المشاركة مع المنتخب لأسباب انضباطية. ولم يكشف الاتحاد أسماء اللاعبين الخمسة، لكنه أوضح أنهم تسللوا بدون إذن إلى خارج فندق إقامة المنتخب قبل المباراة الحاسمة التي خسرها أمام ضيفه الأرجنتيني 1/3 ضمن تصفيات كأس العالم. وكان المنتخب الإكوادوري فقد فرصة التأهل للمونديال قبل الجولة الثامنة عشرة الأخيرة. وأنهى منتخب الإكوادور مشواره في التصفيات في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

النمساوي يونوزوفيتش لاعب بريمن يعتزل دولياً

برلين – د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني أن لاعب وسطه زلاتكو يونوزوفيتش قرر اعتزال اللعب الدولي، بعدما خاض 55 مباراة لمنتخب النمسا. وقال يونوزوفيتش (30 عاما): «طالبت الاتحاد النمساوي بإخراجي من حسابات المنتخب في المستقبل. بعد عشرة أعوام مع المنتخب، حان الوقت لإنهاء هذا الفصل في مسيرتي.» ويأمل يونوزوفيتش في التركيز بشكل أكبر على مشواره مع ناديه وقضاء وقت أطول مع عائلته. وخرج المنتخب النمساوي من تصفيات كأس العالم، كما يعاني بريمن في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن.