﻿بطولة تيانجين: شارابوفا تهزم فوغل وتتأهل إلى المربع الذهبي

بكين – د ب أ: صعدت النجمة الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ عودتها إلى الملاعب في نيسان/ أبريل الماضي، بعدما تغلبت على السويسرية ستيفاني فوغل 6/3 و6/1 في دور الثمانية من بطولة تيانجين المفتوحة للتنس.

وجاء الفوز استمرارا لاستعادة شارابوفا تألقها والنهوض من كبوة الإصابات المتكررة التي عرقلت انطلاقتها نحو بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم، علما أنها وصلت إلى الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في أيلول/ سبتمبر الماضي. وحققت شارابوفا (30 عاما)، الحائزة على خمسة ألقاب في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، بداية قوية في مواجهة السويسرية فوغل المصنفة 196 على العالم وحسمت المجموعة الأولى ثم تقدمت 4/صفر في المجموعة الثانية. وقدمت السويسرية جهدا كبيرا في محاولة للعودة خلال المجموعة الثانية لكن شارابوفا، التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، حافظت على تماسكها لتحسم المجموعة لصالحها وتحقق الفوز بالمباراة خلال 64 دقيقة فقط. وكانت شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا والتي تحتل المركز 86 حاليا بالتصنيف العالمي بعد غيابها عن الملاعب 15 شهرا للإيقاف في قضية منشطات، وصلت إلى الدور قبل النهائي قبل ستة أشهر في بطولة شنغهاي. وتلتقي شارابوفا، التي لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة الصينية، في الدور قبل النهائي الفائزة بين الأسبانية سارا سوريبيس والصينية شواي بينغ حاملة اللقب والمصنفة الثالثة.