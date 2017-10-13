﻿الدوري المصري: الأهلي يعبر الاتحاد بثنائية ويحقق انتصاره الأول

القاهرة – د ب أ: انتزع الأهلي انتصاره الأول في الدوري المصري، عقب فوزه الثمين 2/صفر على ضيفه الاتحاد السكندري في المرحلة الخامسة، التي شهدت أيضا فوز المصري على ضيفه مصر المقاصة 3/2، وتعادل المقاولون العرب مع مضيفه الأسيوطي سبورت 1/1.

وارتفع رصيد الأهلي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما أنه ما زال يملك ثلاث مباريات مؤجلة. وتجمد رصيد الاتحاد، الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز التاسع مؤقتا. وافتتح النيجيري جونيور أجايي التسجيل للأهلي في الدقيقة 43، قبل أن يضيف حسين السيد الهدف الثاني في الدقيقة 80. واضطر الاتحاد للعب بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة، عقب طرد لاعبه هشام شحاتة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، بسبب سلوكه العنيف ضد وليد سليمان لاعب الأهلي في كرة مشتركة بينهما. وتخلص الأهلي من عقدة الاتحاد في مبارياتهما بالقاهرة، بعدما حقق فوزه الأول على الفريق السكندري في العاصمة المصرية منذ ستة أعوام ونصف العام تقريبا. ويرجع آخر فوز للأهلي على الاتحاد في القاهرة إلى 12 أيار/ مايو عام 2011، عندما تغلب عليه بهدف نظيف. وارتقى المصري لصدارة المسابقة، عقب فوزه المثير 3/2 على ضيفه مصر المقاصة. وبادر الغاني جون أنطوي بالتسجيل مبكرا للمقاصة في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل إسلام أبوسليمة للمصري في الدقيقة 44. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف أحمد شكري الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 62، فيما عاد أنطوي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني للفريق الفيومي في الدقيقة 69. وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز المخضرم أحمد عيد عبدالملك هدف الفوز القاتل للمصري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وارتفع رصيد المصري إلى 12 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد المقاصة، وصيف بطل النسخة الماضية، عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، علما أن لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي. وفرض التعادل 1/1 نفسه على لقاء الأسيوطي سبورت مع ضيفه المقاولون العرب. وأهدر الأسيوطي فرصة افتتاح التسجيل بعدما أضاع لاعبه أحمد سعيد أوكا ركلة جزاء في الدقيقة 29، ليرد المقاولون بهدف التقدم الذي حمل توقيع محمد سمير في الدقيقة 38، غير أن الأسيوطي أدرك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق شريف دابو من ركلة جزاء. ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد الأسيوطي إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر. وانتزع الإسماعيلي فوزا صعبا من ضيفه الإنتاج الحربي 1/صفر. وسجل الهدف كريم بامبو في الدقيقة 79. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربي عند ثماني نقاط في المركز السادس.