﻿الفيفا يفتح تحقيقا مع ناصر الخليفي بسبب حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم

لوزان (سويسرا) – أ ف ب: فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا اوليا مع القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي ان» ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، في أعقاب التحقيق السويسري بحقه حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد أمس.

وأوضح المتحدث باسم غرفة التحقيقات في لجنة الأخلاق التابعة للفيفا: «فتح مساء الخميس تحقيق اولي بحق ناصر الخليفي»، بعد ساعات من كشف مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيق بحق الخليفي والامين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط كروي على خلفية قضايا فساد أخرى. وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن انه فتح في آذار/ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي وفالكه، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا ان التهم تشمل «رشوة أفراد والاحتيال وتزوير مستند». وغداة إعلان المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالكه على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة الايطالية تفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا كانت تشكل «وسيلة فساد». وأوضحت الشرطة ان الفيلا الواقعة في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين يورو «شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي» لصالح فالكه «من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد الى كأس العالم بين 2018 و2030». وأشارت الشرطة الى انها قامت بحضور «ممثل عن الحكومة السويسرية»، بتفتيش «فيلا بيانكا» المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه تم الاستماع الى عدد من مسؤولي هذه الشركة. لكن محامي فالكه ستيفان سيكالدي شدد على ان موكله «دفع إيجار الفيلا بنفسه». وأضاف: «لوجود فساد، يحب ان يكون ثمة بدل، الا ان السيد فالكه لم يكن مسؤولا عن منح الحقوق الاعلامية لطرف أو لآخر». وأكد المحامي ان فالكه «قرر عدم التعليق بعد الآن» على الأحداث «اليومية» في هذه المسألة، مضيفا: «لقد أجاب على أسئلة محققي مكتب المدعي العام السويسري بشأن مجمل النقاط المتعلقة بناصر الخليفي.

سيحتفظ بهذه الأجوبة في عهدة المدعي العام». وأضاف المكتب: «يشتبه بأن فالكه قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030». وكشف انه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة». ونفت مجموعة «بي ان» وفالك الاتهامات المدرجة في هذه القضية. وقالت المجموعة: «ترفض مجموعة بي ان ميديا غروب كل الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. الشركة ستتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من التطورات المستقبلية في هذه القضية». وأكدت المجموعة القطرية ان مكاتبها في ضواحي باريس خضعت للتفتيش صباح الخميس «في أعقاب طلب من مكتب المدعي العام السويسري»، وان الموظفين «تعاونوا مع السلطات حتى انتهاء التفتيش». أما سيكالدي، فأفاد بعد الاستماع لموكله من مكتب المدعي السويسري، ان فالكه «خرج حرا ولا توجد اي تدابير قسرية بحقه ولم يدفع اي كفالة»، مؤكدا انه «اعترض على كل الاتهامات الموجهة اليه».