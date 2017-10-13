﻿الدوري الإيطالي: نابولي يواجه روما… ويوفنتوس يلاقي لاتسيو… وميلان يصطدم بالإنتر

روما – د ب أ: يتطلع نابولي للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإيطالي من خلال الموقعة الكلاسيكية التي تجمعه بمضيفه روما اليوم ضمن الجولة الثامنة.

وحقق نابولي سبعة انتصارات متتالية ليتصدر الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس حامل اللقب، والذي تعرض اثنان من لاعبيه للإصابة في تصفيات كأس العالم. وقال اورليو دي لاورنتيس رئيس نابولي: «سيكون اختبارا صعبا، لكنني لا اعتبر مواجهة روما حاسمة في محصلة الموسم». وأضاف: «المشكلة أن المباراة تأتي بعد فترة التوقف الدولية وينبغي أن نستعد بحذر، اللاعبون عادوا مرهقين ومستنزفين». وفي الوقت الذي يخوض فيه نابولي المباراة بصفوف مكتملة فإن روما يفتقد جهود المهاجم ستيفان شعرواي الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الإيطالي، لكن لاعب الوسط لورينزو بيلغريني سيعود من الإصابة. ويفتقد يوفنتوس جهود المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والمدافع الإيطالي المخضرم اندريا بارتزالي بسبب الإصابة، خلال المباراة أمام لاتسيو الرابع والذي فاز على يوفنتوس 3/2 في الكأس السوبر الإيطالي في آب/ أغسطس الماضي. وخاض فيديريكو بيرنارديسكي مباراته الدولية رقم 12 مع منتخب إيطاليا في المواجهة أمام مقدونيا التي انتهت بالتعادل 1/1، ويستعد الآن لتسجيل ظهوره الأول مع يوفنتوس أمام لاتسيو، بعد انتقاله من فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال بيرنارديسكي: «من الرائع مشاهدة الفرق الكبيرة تواجه بعضها البعض، بالتأكيد هي مباراة وندرك تماما مدى قوة لاتسيو». وأضاف: «إنهم يضعون لأنفسهم أهدافا كبيرة ويخوضون المواجهة أمامنا بعد أن حققوا نتائج جيدة في الموسم الماضي، وساروا على النهج ذاته في الموسم الحالي، ستكون مباراة رائعة ولكننا مستعدون». ويملك لاتسيو 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس وانتر ميلان الذي يختتم الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الاحد بملاقاة ميلان الذي يملك 12 نقطة، في مواجهة الدربي بينهما. ويركز سمير هاندانوفيتش حارس الإنتر الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب سلوفينيا في 2016، على مواجهة الدربي بعد خروج بلاده من سباق التأهل للمونديال. وقال هاندانوفيتش: «الكثير من زملائي حققوا نتائج إيجابية مع منتخباتهم، هذا سيعطينا دفعة إضافية، الشيء الأهم أنهم حصلوا على فترة راحة وسيكونوا في حالة جيدة». المواجهة على ملعب «جوزيبي مياتزا» ستكون فرصة جيدة لميلان الذي تراجع للمركز السابع بعد الهزيمة أمام سامبدوريا وروما. ويلتقي الأحد فيورنتينا مع اودينيزي وبولونيا مع سبال وكالياري مع جنوى وكروتوني مع تورينو وسامبدوريا مع اتلانتا وساسولو مع كييفو. وتختتم المرحلة الثامنة يوم الاثنين بمباراة فيرونا مع بينيفينتو.