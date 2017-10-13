﻿الدوري الانكليزي: مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول في مواجهة ملتهبة… وتوتنهام يبحث عن فوزه الأول في «ويمبلي»

لندن – د ب أ: يواجه مانشستر يونايتد أول اختبار حقيقي في مسيرته بالدوري الانكليزي هذا الموسم، عندما يحل ضيفا على ليفربول اليوم في قمة المرحلة الثامنة.

ويلتقي الفريقان الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الانكليزي على ملعب «آنفيلد» معقل ليفربول، والأمل يحدوهما في حصد النقاط الثلاث، في ظل انطلاقتهما المتباينة في البطولة هذا الموسم. ويسعى يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق هدف خلف جاره اللدود مانشستر سيتي (المتصدر)، لاجتياز عقبة ليفربول للتأكيد على عزمه المنافسة بقوة على اللقب، ومواصلة مطاردة السيتي في سباق الصدارة. في المقابل، فإن نتيجة المباراة لليفربول، السابع بفارق سبع نقاط خلف قطبي مدينة مانشستر، ربما ستكون أكثر أهمية له للخروج من دوامة نتائجه المهتزة، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار وحيد فقط في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة. ويفتقد يونايتد خدمات عدد من عناصره الأساسية بداعي الإصابة، في مقدمتهم بول بوغبا ومايكل كاريك ومروان فيلايني. كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة المدافع فل جونز، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب انكلترا في تصفيات كأس العالم، ما يجعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مضطرا لتوفير العمق الكامل لقائمة فريقه. وأبدى مورينيو عزمه الاستعانة بالأسباني أندير هيريرا في الوسط، حيث قال: «العناصر البديلة قادرة على تعويض تلك الغيابات، ولذلك لا أعاني من أي مشاكل». وأضاف: «الأمر لا يتعلق بأندير فقط، نحن نثق في قدرات جميع اللاعبين، فقدنا بعض العناصر الموسم الماضي وأيضا هذا الموسم، مع طريقتنا في التفكير والشعور، فإننا لا نواجه أي مشكلة حقا». وأوضح: «لا نختبئ خلف هذا اللاعب أو ذاك، أو هذه الإصابة أو تلك، لكننا على ثقة من إمكانات لاعبينا». وبات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو جاهزا تماما، حيث أثبت تعافيه من الإصابة، بعدما شارك مع منتخب بلاده أمام قبرص بتصفيات المونديال. ويعد السنغالي ساديو ماني أبرز الغائبين عن ليفربول، بعدما أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم. وتوقع كيني دالغليش مدرب ليفربول الأسبق، أن يحاول يونايتد الاعتماد على الهجمات المرتدة للفوز بالمباراة. وقال: «أعتقد أن يونايتد سيتبع خطة دفاعية محكمة عندما يأتي إلى هنا، لكنه في الوقت نفسه يملك لاعبين يمتازون بالسرعة الفائقة مثل ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ولوكاكو. أعتقد أن مورينيو سيحاول بالتأكيد الضغط على لاعبي ليفربول، لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة من هذا القبيل، فإن هذا الضغط سيكون ملقى على عاتق الجميع». وشدد على أن ليفربول، الذي سيحاول الانتظار للتأكد من جاهزية مدافعه ديان لوفرين، يحتاج فقط للقليل من الحظ للعودة إلى مساره الصحيح. وأضاف: «يونايتد يلعب بشكل جيد للغاية حاليا، في الوقت الذي عانى فيه ليفربول من التعثر، لكن سوء الحظ الذي لازم لاعبيه سينتهي بالتأكيد، ونأمل بأن تكون النهاية هذا الأسبوع».

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على صدارته عندما يستضيف ستوك، لا سيما بعدما تعززت صفوفه بالعودة المفاجئة لنجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، الذي تعافى في وقت أسرع بكثير مما كان متوقعا بعد تعرضه لحادث سير في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان من المتوقع أن يبتعد أغويرو عن الملاعب لستة أسابيع على الأقل، لكنه عاد إلى التدريبات مؤخرا، غير أن مشاركته أمام ليفربول ما زالت محل شك. ويبحث توتنهام، الثالث، عن أول فوز له على ملعب «ويمبلي» في البطولة هذا الموسم، عندما يلتقي ضيفه بورنموث. وعانى الفريق اللندني من النتائج المهتزة على ملعبه المؤقت، لكن ينبغي عليه أن يخوض المباراة وهو واثق من قدرات لاعبيه، خاصة بعد تألق مهاجمه هاري كاين، الذي هز الشباك خلال لقائي المنتخب الانكليزي أمام سلوفينيا وليتوانيا بتصفيات المونديال منتصف الأسبوع. ويلاقي تشلسي (حامل اللقب)، الرابع، مضيفه كريستال بالاس (متذيل الترتيب)، الذي ما زال يبحث عن أول نقطة له في البطولة هذا الموسم. ويواجه أرسنال، الخامس مضيفه واتفورد الثامن. ويأمل أرسنال بأن يكون لاعبه الفرنسي لوران كوشيلني الخيار المناسب لسد الفراغ الذي سيتركه الألماني شكودران موستافي، الذي سيغيب ستة أسابيع عقب إصابته في أوتار الركبة. ويلتقي بيرنلي مع وستهام، وسوانزي مع هدرسفيلد، وبرايتون مع ضيفه إيفرتون (المتعثر)، وساوثهامبتون مع نيوكاسل غدا الأحد. وتختتم المرحلة يوم الاثنين بلقاء ليستر مع وست بروميتش ألبيون.