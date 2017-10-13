﻿تونس وسوريا تتقاسمان جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي

الإسكندرية – «القدس العربي» : اختتمت مساء الخميس الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الأمير أباظة، وحملت الدورة إسم الفنان المصري حسين فهمي، ومنحت لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف برئاسة الفنانة بوسي، وعضوية د. أحمد شنه، الفنانة سوزان نجم الدين، فتحي الخراط، محسن أحمد، د.مدحت العدل، الفنان منذر رياحنة، جائزة أفضل فيلم لـ«نور» من لبنان، وحصد الفيلم أيضا جائزة أفضل إخراج للمخرج اللبناني خليل زعرور، كما حصد الفيلم نفسه جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو، وذهبت أيضا جائزة أفضل ممثلة للفنانة فانيسيا أيوب عن الفيلم نفسه «نور».

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «الأب» سوريا، بينما حصل الفنان أيمن زيدان على جائزة أفضل فنان عن الفيلم نفسه.

ومنحت اللجنة الفيلم التونسي «أوغسطينوس … ابن دموعها» جائزة أفضل إنجاز فني، وجائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني للفيلم السوري «ماورد».

وأعلنت لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط والتي ضمت 16 فيلما، برئاسة المخرج أوسكار ايبار، وعضوية الفنانة أمل عرفة، الصحافي والمخرج الوثائقي دومينيك كريستيان، المخرج بانوس كاركاتيفانوس، المخرج مجدي أحمد علي، عن جوائز المسابقة، حيث منحت اللجنة جائزة كمال الملاخ للعمل الأول أو الثاني للمخرجة خولة أسباب بن عمر عن الفيلم المغربي «نور فى الظلام»، بينما حصل الفيلم الفرنسي «نجمة النهار» على جائزة القدس لأفضل إنجاز فني لمدير التصوير «ناتالي ديوران».

وحصدت الفنانة هند صبري جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة عن الفيلم التونسي «زهرة حلب»، أما جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل فقد ذهبت للفنان «محمد الأحمد» عن الفيلم السورى «رجل وثلاثة أيام».

وحصد خوزيه راموس مؤلف الفيلم الإسباني «في سرية تامة» جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، فيما حصد المخرج رضا باهي جائزة أفضل إخراج عن الفيلم التونسي «زهرة حلب»، أما جائزة أفضل فيلم فذهبت للفيلم الكرواتي «وزارة الحب»، بينما حصل الفيلم الإيطالي «عيد الميلاد الماضي» على جائزة لجنة التحكيم.