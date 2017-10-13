﻿14 شخصا من عائلة برازيلية بست أصابع يبدعون في عدة مجالات

لندن ـ «القدس العربي»: بعد أن كان التشوه الخَلقي شيئا معيبا، استطاعت عائلة برازيلية تحويل هذه الفكرة المغلوطة إلى إبداع في مجالات عدة، مثل الرسم وكرة القدم والعزف والأعمال اليدوية.

ووفق صحيفة «دايلي ميل» فقد قامت عائلة دا سيلفا بتحويل أصابع يدها المتميزة عن الآخرين، بعددها حيث تضم 12 إصبعا لكل فرد منها. وفي العائلة 14 شخصا يعيشون مع ست أصابع في كل يد. وهذا الأمر حول بعضا منهم إلى حراس مرمى أقوياء ورسامين وعازفي بيانو. وذكرت الصحيفة أن طفلا حديث الولادة، ولد بست أصابع، أيضا وهم فرحون به. ويأملون أن يصبح حارس مرمى مثل شقيقه جواو أسيس. وماريا إحدى أفراد العائلة اسخدمت أصابعها لتبدع في مجال عزف البيانو.

يقول أحد أفراد العائلة، وفق الصحيفة، إن هذه علامة فارقة تميزهم عن باقي العائلات البرازيلية.

وتسمى المتلازمة الوراثية التي تتسبَّب في أن ولادة الناس بأصابع زائدة، بـ «كثرة الأصابع Polydactyly» وهي متلازمة شائعة نسبيا، إذ تحدث مرة بين كل 3000 حالة ولادة.