حكم السجن مدى الحياة ينتظر “مفجر تشيلسي” في نيويورك

“القدس العربي”- (وكالات): بدأت هيئة محلفين مداولات، الجمعة، لمحاكمة متهم بزرع متفجرات في نيويورك في إطار عمل إرهابي.

ويتردد أن أحمد رحيمي، وهو مواطن أمريكي من أصل أفغاني، وعاش في نيوجيرسي، قام بزرع قنابل في نيوجيرسي وفي حي تشيلسي بمانهاتن في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ووجه الادعاء إلى رحيمي تهمة عبور حدود الولاية من نيوجيرسي إلى نيويورك، وهو يحمل حقيبة على الظهر مملؤة بالمتفجرات، وزرع قنبلتين في تشيلسي، عثرت الشرطة على واحدة منهما قبل أن تنفجر.

واستمعت المحكمة من المدعين خلال المحاكمة كيف أن الانفجار في مانهاتن تسبب “في سقوط الناس على الأرض” و”حرق وجوههم”.

وأصيب أكثر من 30 شخصا من بينهم إسباني ومواطن بريطاني في الهجمات التي ارتكبها “مفجر تشيلسي” حسبما وصفت وسائل الإعلام مرتكب الهجوم.

وإذا ما تمت إدانة رحيمي، فقد يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.