حافلات تدخل الرقة مع اقتراب نهاية المعركة مع الدولة الإسلامية

“القدس العربي” – وكالات: قالت جماعة نشطاء لها مصادر في مدينة الرقة السورية السبت، إن عشرات الحافلات دخلت الليلة الماضية مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش).

وقالت جماعة (الرقة تُذبح بصمت) على صفحتها على فيسبوك، إنها لا تعرف سبب وجود الحافلات هناك ولكنها قالت “العشرات من الشاحنات توجهت من ريف الرقة الشمالي إلى مدينة الرقة مساء أمس″.

وعادة ما يشير وصول الحافلات لإحدى مناطق الصراع إلى بداية عملية إجلاء.

ودخلت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلين أكراداً وعرباً ومدعوم من الولايات المتحدة، المراحل الأخيرة من معركتها لطرد مقاتلي الدولة الإسلامية من آخر معاقل التنظيم في الرقة.

ولم يتسن الاتصال بقوات سوريا الديمقراطية للتعقيب.

وفي أغسطس/ آب وافق مقاتلو الدولة الإسلامية على الانسحاب من منطقة الحدود السورية اللبنانية، وهي المرة الأولى التي يوافق فيها المتشددون علناً على إخلاء مناطق كانت خاضعة لسيطرتهم في سوريا.

ويقوم المدنيون برحلات محفوفة بالمخاطر للفرار من مناطق سيطرة الدولة الإسلامية، مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تقول إنها تساعد في نقلهم بعيداً عن المعارك بعد فرارهم.

وحدات حماية الشعب الكردية: تحرير الرقة ربما يتم اليوم أو غداً

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية السبت، إن القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة توشك على إلحاق الهزيمة به، وإن إعلان تحرير المدينة من المتشددين ربما يكون اليوم أو غداً.

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب لرويترز عبر الهاتف، “المعارك مستمرة في مدينة الرقة، وداعش على وشك الانتهاء. ربما يكون تحرير الرقة بشكل عام اليوم أو غداً”.