هولندا تستقبل نمرين أنقذا من حديقة حيوانات في حلب

“القدس العربي” – وكالات: تستقبل هولندا نمرين أنقذا من حديقة حيوانات في مدينة حلب السورية الاثنين، وهما سيحصلان على العناية الضرورية على ما أعلن مركز “فيليدا” الذي يعنى بالحيوانات.

والنمران “سلطان” و”سيدة” هما من ضمن 13 حيواناً أنقذوا من حديقة الحيوانات والمتنزه الترفيهي “ماجيك وورلد” المهجور في حلب في سوريا.

وكانت منظمة “فور بوز″ التي تنقذ حيوانات تواجه اوضاعاً صعبة في العالم، أخرجت هذه الحيوانات نهاية تموز/يوليو عبر الحدود السورية-التركية وهي خمسة أسود ونمران ودبان وضبعان وكلبان.

وبعد اقامتها لفترة قصيرة في تركيا حيث عولجت نقلت الحيوانات الى الأردن في منتصف آب/اغسطس.

وستبقى غالبية هذه الحيوانات في الأردن إلا ان النمرين سينقلان الى مركز “فيليدا” في نييبيركوب شمال هولندا.

وقد عثر على النمرين وهما يعانيان من ضعف كبير ومن التجفاف في سوريا، وقد تحسنت صحتهما لكنهما لا يزالان يحتاجان الى عناية طبية ومساعدة اثر الصدمة التي تعرضا لها.

وأوضحت سيمون شولز مديرة مركز “فيليدا” لوكالة فرانس برس، “يأتيان من منطقة حرب حيث عانيا من الجوع والعطش وتعرضا لدوي القصف”.

وأوضحت “انها فرصة ثانية تعطى لهذه الحيوانات”.