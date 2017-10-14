كبير موظفي البيت الأبيض السابق أمام لجنة التحقيق في التدخل الروسي في الإنتخابات



“القدس العربي” – وكالات: مثل كبير موظفي البيت الأبيض السابق رينس بريبوس، أمام لجنة تحقيق تنظر في احتمال وجود تدخل روسي في حملة الإنتخابات الرئاسية الأمريكية وتواطؤ محتمل من جانب مساعدي الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الأمريكية.

وذكرت صحيفتا بوليتيكو وواشنطن بوست نقلاً عن محامي بريبوس وليام بورك قوله، ان المثول أمام فريق اللجنة الخاصة برئاسة روبرت مولر، كان طوعياً.

وقال بورك “أجاب على كافة اسئلتهم بسرور”.

ولم يعلق بريبوس بنفسه لكن بوليتيكو قالت انه كان يستعد منذ عدة اسابيع للمقابلة.

وترامب غير متهم بارتكاب أي مخالفة، لكن فريق مولر أبدى اهتماماً بمسألة طرد الرئيس لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي) السابق جيمس كومي على خلفية التحقيق في التدخل الروسي، بحسب التقارير.

ومن المسائل الأخرى التي تثير اهتمام اللجنة، لقاء أكبر أبناء ترامب مع محام له صلات بالكرملين خلال الحملة الإنتخابية، ولقاءات لترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين روس.

شارك بريبوس في لقاءات نوقش خلالها طرد كومي، ولعب دوراً أساسياً في البيت الأبيض وخلال الحملة بصفته رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين.